به گزارش خبرنگار مهر، نماد معاملاتی خاهن که معاملات آن از ۲۰ فروردین ۱۳۸۰ در بورس تهران آغاز شد، طی سال‌های اخیر با افت سنگین قیمت مواجه شد. بررسی نمودار تعدیل‌شده این سهم نشان می‌دهد قیمت پایانی خاهن از سطح ۴۷۶ تومان در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به کمتر از ۷۸ تومان در آخرین روز معاملاتی خود در ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش نزدیک به ۸۴ درصدی ارزش این سهم طی حدود دو سال است.

همزمان با این روند، مدیریت عملیات بازار سهام بورس تهران در اطلاعیه‌ای مورخ یکم شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که با توجه به عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی خاهن تعلیق شده است. در ادامه نیز در بهمن ماه ۱۴۰۴ اطلاعیه لغو پذیرش اوراق بهادار این شرکت از بورس تهران در سامانه کدال منتشر شد.

آخرین وضعیت نماد خاهن پس از لغو پذیرش در بورس تهران

در شرایطی که بسیاری از سهامداران این شرکت همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت نماد هستند، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت صورت‌های مالی، الزامات انتشار اطلاعات و فرآیند انتقال نماد به بازار پایه فرابورس را تشریح کرد.

جعفری درباره آخرین وضعیت صورت‌های مالی و فرآیند انتشار اطلاعات این شرکت اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از حسابرس شرکت دریافت شده، گزارش حسابرسی مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ صادر شده است.

وی افزود: برای انتشار گزارش در سامانه کدال، فرآیند بارگذاری اطلاعات باید از طریق توکن الکترونیکی شرکت انجام شود تا حسابرس نیز نظر خود را در سامانه ثبت کند. در حال حاضر اعتبار توکن شرکت منقضی شده و سازمان بورس از شرکت درخواست کرده مدارک و مستندات لازم برای تمدید توکن را ارائه کند.

جعفری ادامه داد: پس از ارائه مدارک و تمدید توکن، شرکت امکان بارگذاری گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز در سامانه کدال را خواهد داشت.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره الزامات تمدید توکن نیز گفت: شرکت باید مدارک و مستندات مربوطه را ارائه کند. از جمله فرم‌هایی که باید به امضای اکثریت اعضای هیئت‌مدیره برسد. پس از دریافت این مدارک، فرآیند تمدید توکن انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ابهامات و شائبه‌های مطرح‌شده از سوی تعدادی از سهامداران درباره دسترسی به اعضای هیئت‌مدیره شرکت اظهار کرد: در فرآیند تهیه و ارسال صورت‌های مالی نیز مدارک برای اعضای هیئت‌مدیره ارسال و پس از امضا بازگردانده شده است. مدیرعامل شرکت در مجموعه حضور دارد و برای تکمیل مدارک مورد نیاز باید امضاهای سایر اعضای هیئت‌مدیره را نیز اخذ کند.

جعفری درباره مسیر قانونی پیگیری سهامداران در صورت تمایل به تغییر ترکیب مدیریتی شرکت گفت: این موضوع در قانون تجارت پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۹۵ قانون تجارت، چنانچه مجموعه‌ای از سهامداران دارای حداقل ۲۰ درصد سهام باشند، می‌توانند در مرحله نخست از هیئت‌مدیره درخواست برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضا را داشته باشند. در صورت عدم اقدام هیئت‌مدیره، امکان مراجعه به بازرس شرکت و در ادامه استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت وجود دارد و اگر بازرس هم تمکین نکرد، سهامداران می‌توانند راسا برای برگزاری مجمع اقدام کنند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره شرایط بازگشایی نماد نیز اظهار کرد: انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی از الزامات اصلی این فرآیند است. سازمان بورس جلساتی با شرکت و حسابرس آن برگزار کرده و در نهایت حسابرس گزارش مربوطه را صادر کرده است. اگر اعتبار توکن شرکت منقضی نمی‌شد، امکان انتشار گزارش حسابرسی نیز فراهم بود.

وی تأکید کرد: هرچند صرف انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به‌تنهایی برای بازگشایی نماد کافی نیست، اما بخش عمده مدارک و مستندات مورد نیاز برای طی این فرآیند به همین موضوع مربوط می‌شود.

جعفری در ادامه با اشاره به مراحل بعدی تعیین تکلیف نماد خاهن گفت: پس از لغو پذیرش این شرکت از بورس تهران، برای درج نماد در بازار پایه فرابورس نیز ارائه برخی مدارک و مستندات مورد نیاز است.

وی افزود: با توجه به لغو پذیرش از بورس تهران، نماد باید در بازار پایه فرابورس درج شود و بخشی از مستندات مورد نیاز نیز در همین چارچوب از شرکت مطالبه شده است.