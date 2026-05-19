به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال برای میزبانی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ ترکیبی از سالن های سنتی و نوظهور را به عنوان میزبان انتخاب کرده است که این سالن‌ها با استانداردهای نوین پخش تلویزیونی و تجربه هواداران بازطراحی شده‌اند. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.



بر اساس جزئیات استخراج ‌شده از آیین‌نامه مسابقات، نقشه جهانی این رقابت‌ها با حضور در شهرها و سالن‌های مدرن در سه قاره ترسیم شده است که در ادامه، گزارش کاملی از میزبانان و جزئیات فنی سالن‌ها که برای هواداران جذاب خواهد بود، ارائه می‌شود.



فهرست میزبانان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گروه مردان و سالن‌های مسابقات به قرار زیر است:



هفته اول: ۲۰ الی ۲۴ خرداد



گروه اول: کانادا، شهر اوتاوا، سالن (The Arena at TD Place)



گروه دوم: برزیل، شهر برزیلیا، سالن (Arena BRB Nilson Nelson)



گروه سوم: چین، شهر لین یی، سالن (Linyi Olympic Sports Park Gymnasium)



هفته دوم: ۳ الی ۷ تیر



گروه اول: فرانسه، شهر اورلئان، سالن (ARENA D’ORLEANS – CO’MET)



گروه دوم: لهستان، شهر گلیویسه، سالن (PreZero Arena)



گروه سوم: اسلوونی، شهر لوبلیانا، سالن (Arena Stožice Ljubljana)



هفته سوم: ۲۴ تا ۲۸ تیر



گروه اول: صربستان، شهر بلگراد، سالن (Belgrade Arena)



گروه دوم: آمریکا، شهر شیکاگو، سالن (NOW Arena)



گروه سوم: ژاپن، شهر کانسای، سالن (Asue Arena)



دیدارهای مرحله نهایی نیز به میزبانی چین از هفتم تا یازدهم مردادماه ۱۴۰۵ در شهر بیلون، سالن (Ningbo Beilun Sports and Arts Centre) پیگیری می‌شود.



آنچه سالن‌های ۲۰۲۶ را متمایز می‌کند



در آیین‌نامه جدید “VNL2026-CompetitionRegulations.pdf”، استانداردهای سخت‌گیرانه و جذابی شامل موارد زیر برای سالن‌ها وضع شده است که تماشای مسابقات را به یک تجربه سینمایی تبدیل می‌کند:



چیدمان “روبه‌روی دوربین”: برای اولین بار، نیمکت تیم‌ها و مناطق گرم‌کردن بازیکنان دقیقاً در نقطه مقابل دوربین‌های اصلی تلویزیونی قرار می‌گیرند تا واکنش‌های احساسی بازیکنان و کادر فنی به بهترین شکل برای بینندگان ثبت شود.



نورپردازی دو هزار لوکس: سالن‌ها ملزم به استفاده از سیستم‌های نورپردازی فوق پیشرفته با شدت دو هزار لوکس هستند تا کیفیت تصاویر ۴K و سوپراسلوموشن تضمین شود.



دهکده هواداران (Fan Zone): در تمامی ایستگاه‌های برگزاری، یک “منطقه هواداران” اختصاصی ایجاد می‌شود تا تعامل بازیکنان با مردم پس از پایان مسابقات افزایش یابد.



کف‌پوش‌های اختصاصی: تمامی مسابقات روی کف‌پوش‌های مدرن Gerflor Taraflex با رنگ‌بندی اختصاصی VNL برگزار خواهد شد که علاوه بر زیبایی، ایمنی بازیکنان را در شیرجه‌های بلند تضمین می‌کند.



در مجموع لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در سالن‌هایی با استانداردهای جهانی برگزار می‌شود که از نظر ظرفیت و امکانات، تجربه‌ای بی‌نظیر برای تماشاگران رقم خواهد زد و در ادامه، جزئیات مهم‌ترین سالن‌های میزبان آورده شده است:



بلگراد آرنا (صربستان): این سالن که میزبان هفته سوم مسابقات مردان و زنان است، با ظرفیت ۱۸ هزار و ۳۸۶ صندلی، یکی از بزرگ‌ترین تالارهای سرپوشیده اروپا محسوب می‌شود.



گلکسی آرنا (ماکائو، چین): میزبان مرحله فینال زنان، مدرن‌ترین و بزرگ‌ترین سالن در نوع خود در ماکائو است که با گنجایش ۱۶ هزار تماشاگر، فضایی مجلل و امکاناتی پیشرفته را در اختیار هواداران قرار می‌دهد.



ناو آرنا (NOW Arena – شیکاگو، آمریکا): این سالن در منطقه هافمن استیتس واقع شده و ظرفیتی معادل ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر دارد. جالب است بدانید که این ورزشگاه در دوره‌های قبلی VNL رکورد حضور نزدیک به ۴۰ هزار هوادار در طول ۵ روز مسابقات را ثبت کرده است.