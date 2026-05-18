پیگیری اردوی آسیایی تیم ملی والیبال نشسته با حضور ۱۵ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی والیبال‌نشسته بانوان در راستای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و هشتم اردیبهشت تا هفتم خرداد ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.



زهرا منیدری، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی(خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی(هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، زینب ملکی(اصفهان)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید( کرمان)، مریم کلهر (لرستان) و مریم ناظری (مازندران) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می پردازند.

هادی رضایی (مشاور فنی)، مریم ایرانمنش، بتول مهران‌پور، آزده علاء الدینی (مربیان)، ذکیه احتشام آزاد (بدنساز) و فرزانه رضایی (روانشناس) به عنوان اعضای کادر فنی در این اردو حضور دارند. سودابه رسولی سرپرست تیم است.