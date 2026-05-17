۱۷ اردونشین جدید تیم ملی والیبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در رویدادهای پیش رو از ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم و با حضور ۳۰ بازیکن در دو گروه آغاز شد و به بر اساس برنامه روبرتو پیاتزا و آنالیز، فیلم تمرینات و جلسات منظم و پی در پی با کادر فنی تیم ملی، بازیکنان به تدریج از تمرینات کنار گذاشته شدند.



بر این اساس این مرحله از تمرینات تیم ملی کشورمان از فردا دوشنبه با حضور ۱۷ بازیکن به نام های عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، امین اسماعیل‌نژاد، پویا آریاخواه، احسان دانش دوست، علیرضا عبدالحمیدی، سید متین حسینی، مبین نصری، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، محمدرضا حضرت پور، حسین حاجی‌کلاته و علی حق پرست مجددا آغاز می گردد.



عباس نظریان به عنوان سرپرست، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدی‌راد (مربیان به ترتیب حروف الفبا)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمت‌پور (بدنساز) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای ایرانی کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.



همچنین عیسی سنگدوبینی، داوود مقبلی و پویا عزیزی نیز به عنوان مربیان حاضر در اردو ملی پوشان را در تمرینات تهران همراهی می‌کنند.



همچنین بازیکنان لژیونر به همراه روبرتو پیاتزا و دستیاران ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان هفته آینده با حضور در تهران به جمع ملی پوشان اضافه و تمرینات تیم ملی با حضور تمامی نفرات پیگیری خواهد شد تا بازیکنان برای قرار گیری در جمع ۱۴ بازیکن ایران برای حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها با هم رقابت کنند.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بازیکنان پس از پایان بازی‌های باشگاهی و استراحتی کوتاه با هماهنگی پیاتزا به تمرینات تیم ملی اضافه خواهند شد. این استراحت از سوی سرمربی تیم ملی به صورت اجباری داده می شود و تمامی بازیکنان به ویژه بازیکنان شاخص تیم ملی که سال گذشته بازی‌های بیشتری نسبت به دیگران انجام دادند، می باید با گذراندن یک دوره مشخص و معین استراحت و تمرین مطابق با نظر سرمربی به تمرینات اضافه شوند.



مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری می‌شود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود می‌روند.



بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار بود تیم ملی والیبال کشورمات ۳۱ اردیبهشت ماه به ترکیه سفر کند و اردوی آمادگی خود را در این کشور با حضور روبرتور پیاتزا برگزار کند که با تصمیم سید میلاد تقوی و حمایت و موافقت سرمربی روبرتو پیاتزا مقرر شد در صورت عدم به وجود آمدن محدودیت خاص و مشکلات، اردوی ترکیه لغو و ملی پوشان در تهران تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی ایتالیایی پیگیری کنند و سپس یازدهم خردادماه تهران را به مقصد برزیل ترک کنند و پس از یک اردوی یک هفته‌ای در برزیل و برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل این تیم ملی این کشور که به دعوت فدراسیون والیبال برزیل انجام خواهد پذیرفت، با آمادگی هر چه بیشتر به مصاف رقبای خود در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ بروند.