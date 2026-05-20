به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران مسابقات ورزشی و از جمله لیگ والیبال ایران نیمه تمام ماند. علی رغم تلاش‌هایی که فدراسیون والیبال برای برگزاری مسابقات لیگ داشت اما شرایط به خاطر اردوی تیم ملی مهیا نشد و در نهایت لیگ والیبال امسال نیمه تمام ماند. با وجود اینکه لیگ امسال به سرانجام نرسید اما این روزها تیم‌ها در تلاش هستند تا برای فصل آینده از همین حالا بازیکن و سرمربی خود را مشخص کنند.

تیم والیبال پیکان که در فصل ناتمام لیگ والیبال مسئولیت آن برعهده محمدرضا تندروان بود حالا نیمکت این تیم به پیمان اکبری واگذار شده است. اکبری که در سال‌های پیش موفقیت‌های زیادی را با پیکان کسب کرده دوباره مورد اعتماد مدیران این تیم قرار گرفته و هدایت پیکان را در فصل آینده برعهده گرفته است. سال گذشته تیم والیبال پیکان با محمدرضا تندروان شرایط خوبی داشت و در جایگاه سوم جدول قرار داشت.

همچنین غلامرضا مومنی مقدم که به عنوان یکی از مربیان تیم ملی انتخاب شده بود و قرار بود کارش را با ملی‌پوشان آغاز کند، اما به دلایل شخصی از همراهی تیم ملی خودداری کرد، مورد توجه باشگاه مهرگان نور قرار گرفته است و از سوی این باشگاه پیشنهاد سرمربیگری دارد. پیش از این هدایت تیم مهرگان نور برعهده رحمان محمدی راد بود که هم اکنون در اردوی تیم ملی در کنار ملی‌پوشان قرار دارد.

یکی از مسائل مهم لیگ امسال، بحث وضعیت تیم‌های پایین جدول و سقوط آنهاست. با توجه به اینکه لیگ ناتمام ماند، بنابراین نمی‌توان تصمیم قطعی در مورد تیم‌های سقوط کننده گرفت. تیم‌هایی مثل استقلال گنبد و رازین پلیمر در قعر جدول قرار دارند و با توجه به اینکه چند هفته‌ای تا پایان لیگ باقی مانده بود آنها معتقدند فرصت برای تغییر جایگاه خود داشتند و سرنوشتشان در لیگ برتر نهایی نشده بود. بنابراین، سقوط این تیم‌ها در چنین شرایطی چندان عادلانه به نظر نمی‌رسد و احتمال زیادی وجود دارد که در این فصل هیچ تیمی به دسته پایین‌تر نرود.

البته به نظر می‌رسد رویکرد سازمان لیگ هم بر همین موضوع باشد که هیچ یک از تیم‌ها با توجه به اینکه لیگ ناتمام ماند به دسته پایینتر سقوط نکند. البته ممکن است برخی از تیم‌ها با توجه به شرایط موجود از حضور در لیگ صرفه نظر کنند و دیگر قصد تیمداری نداشته باشند اما رویکرد سازمان لیگ این است که تیمی سقوط نکند. هر چند که این موضوع هنوز قطعی نشده است و باید در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. موضوعی که به نظر نمی‌رسد فعلا به این زودی‌ها تعیین تکلیف شود چرا که این روزها اعزام تیم‌های ملی در اولویت اصلی است و تمرکز فدراسیون روی این موضوع است.

از سوی دیگر، رقابت‌های لیگ دسته اول هم ناتمام ماند. این مسابقات تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفته بود و بر اساس شرایط موجود، به نظر می‌رسد تیم‌های نیروانا آمل و مس سونگون که در مرحله گروهی عملکرد بهتری داشتند، شانس بالایی برای صعود به لیگ برتر داشته باشند. همچنین از میان تیم‌های دیگر نیز احتمال صعود یک تیم دیگر، که احتمالاً مقدم قزوین است، وجود دارد.

تعیین و تکلیف در مورد تیم‌های لیگ دسته که در مرحله نیمه نهایی وضعیتشان مشخص نشد یکی دیگر از موضوعاتی است که سازمان لیگ و فدراسیون والیبال باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. یکی از راهکاریی که شاید جلوی پای تیم‌های لیگ دسته یکی بگذارند این است که حق فروش امتیاز خود را نداشته باشند و از طرف دیگر برای حضور در لیگ برتر چک ضمانت بدهند. اگر هر کدام از این تیم‌ها این شرایط را قبول کردند شاید مجوز حضور در لیگ برتر را به دست بیاورند در غیر کنار می‌روند.

با توجه به همه این شرایط احتمال دارد فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر با تعداد تیم‌های بیشتر برگزار شود. موضوعی که می‌تواند برای والیبال ایران چالش تازه‌ای ایجاد کند.