به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره مسابقات والیبال لیگ قهرمانان مردان آسیا امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) با قهرمانی جاکارتا بایانگکارا پرسیسی از اندونزی به پایان رسید. تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، جی تکت استینگ آئیچی از ژاپن و هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره‌جنوبی نیز به مقام های دوم تا چهارم دست یافتند.



کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ را به قرار زیر انتخاب کرد که سه بازیکن از تیم فولاد سیرجان ایرانیان در بین آن‌ها قرار گرفتند:

بهترین مدافع میانی: رابرت لندی سیمون و احمد گومیلار از جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی



بهترین دریافت کننده قدرتی: پوریا حسین خانزاده و الکساندر نیکلوف از فولاد سیرجان ایرانیان



بهترین قطر پاسور: نوموری کیتا از جاکارتا بایانگکارا پرسیسی



بهترین پاسور: علی رمضانی از فولاد سیرجان ایرانیان



بهترین لیبرو: کازویوکی تاکاشی از جی تکت استینگ آئیچی



ارزشمندترین بازیکن: نوموری کیتا از جاکارتا بایانگکارا پرسیسی