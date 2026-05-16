جاکارتا باهایانگ حریف فولاد سیرجان در فینال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی موفق به شکست هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی شد تا حریف فولاد سیرجان در فینال ‌شود.

نماینده کره جنوبی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف خود شد تا فردا در دیدار رده بندی برای مقام سومی به مصاف جی تکت استینگ آئیچی از کشور ژاپن برود.



دیدارهای رده بندی و فینال لیگ قهرمانان مردان آسیا فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود که برنامه آن‌ها به قرار زیر است:



رده بندی؛ ساعت ۱۱:۳۰: هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره‌جنوبی – جی تکت استینگ آئیچی ژاپن



فینال؛ ساعت ۱۵:۳۰: فولاد سیرجان ایرانیان – جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس اندونزی