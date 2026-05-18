میثم لطیفی: شهید رئیسی، مدیر مؤمن، انقلابی، ولایتمدار و فسادستیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت سیزدهم شهید جمهور در آستانه سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان، اظهار داشت: آشنایی وی با شهید آیت‌الله رئیسی از زمانی آغاز شد که ایشان به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شدند و شهید رئیسی ارتباط با جوامع دانشگاهی، جوانان و نخبگان را یکی از اولویت‌های خود قرار داده بود.

وی ادامه داد: زمانی که شهید رئیسی به آستان قدس رضوی آمدند، شنیده بودند بنده در حوزه مردمی‌سازی و حکمرانی مردمی کار کرده‌ام، به همین دلیل جلسه‌ای در تهران برگزار و ایده استفاده از ظرفیت مردمی برای خدمت به امام رضا (ع) مطرح شد که بعدها به «خادمیاران رضوی» منجر شد.

تواضع شهید جمهور در برابر مردم و قاطعیت در برابر مستکبران

لطیفی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید رئیسی افزود: ایشان فردی بسیار متواضع بود و هرگز از موضع بالا و متکبرانه با کسی صحبت نمی‌کرد در برابر محرومان و مستضعفان از موضع فروتنی وارد می‌شد، اما در برابر مستکبران بسیار محکم، قاطع و شجاع بود و ایشان هرگز اهل نمابرداری در دینداری نبود، در سفرهای استانی اگر نماز جماعت برپا بود، با اینکه مجتهد و عضو خبرگان بودند، به عنوان مأموم اقتدا می‌کردند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت سیزدهم، خستگی‌ ناپذیری را از دیگر ویژگی‌های شهید رئیسی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایشان از صبح تا نیمه‌شب کار می‌کردند و رهبر شهید مان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای به ایشان تذکر دادند که استراحت کنید، اما شهید رئیسی گفتند «من از کار خسته نمی‌شوم».

ما سربازیم؛ تدابیر رهبری تنها آهنگ کشور است

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ولایتمداری شهید رئیسی را ممتاز توصیف کرد و گفت: ایشان هیچ‌گاه رهبری را سپر خود قرار ندادند، بلکه خود سپر رهبری شدند. به سردار شیرازی فرموده بودند: «ما در کشور یک آهنگ داریم و آن تدابیر و دستورات مقام معظم رهبری است و ما سربازیم و وظیفه داریم منویات ایشان را عملیاتی کنیم.»

وی افزود: شهید رئیسی «سید محرومان» بود، نذورات سهم تولیت خودشان را صرف ساخت درمانگاه و بیمارستان در مناطق محروم کرد. در جلسات دولت از نهج‌البلاغه می‌خواندند که رضایت مردم عادی بر رضایت خواص مقدم است. زندگی شخصی بسیار ساده‌ای داشت و بیشتر درآمد خود را صرف خیرات و کمک به نیازمندان می‌کرد.

میثم لطیفی سبک مدیریتی شهید رئیسی را مشارکتی دانست و گفت: حتی اگر نظر شخصی ایشان با رأی وزرا متفاوت بود، تبعیت می‌کردند. به نظرات کارشناسی احترام می‌گذاشتند و در جلسات دولت از موافقان و مخالفان برای روشن شدن موضوع دعوت می‌کردند و در یک جمله شهید رئیسی«مدیر مومن، انقلابی، ولایتمدار، فسادستیز» بود.

توصیه به جوانان: خسته نشوید، مشورت کنید، معنویت را جدی بگیرید

لطیفی در پاسخ به توصیه مدیریتی شهید رئیسی به جوانان گفت: ایشان تأکید داشتند خسته و ناامید نشوید، با بزرگترها حتی از جناح‌های مخالف مشورت کنید، به ظرایف اخلاقی و معنویت توجه داشته باشید، از ظرفیت جوانان مسلط به دانش روز استفاده کنید و کارها را تا حصول نتیجه پیگیری کنید.

پیگیری‌ ویژگی برجسته مدیریتی شهید رئیسی بود

وی پیگیری‌گری را ویژگی برجسته شهید رئیسی خواند و مثال زد: ایشان دستور باز کردن ۶۰ متر سواحل شمال را با وجود مخالفت برخی دستگاه‌ها صادر کردند و در جلسات بعدی از وزیر کشور و محیط زیست پیگیری می‌کردند که به کجا رسیده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت سیزدهم در خصوص نگاه شهید جمهور به دشمن گفت: ایشان مصداق «أشِدّاءُ عَلَی الکُفّار» بودند و تأکید داشتند اگر دشمن ضربه زد، عقب‌نشینی و سستی باعث جری‌تر شدن او می‌شود و به همین منظور وعده صادق ۱ با تأکید ایشان اتفاق افتاد و حتی در ماجرای غزه، شهید رئیسی با پیشنهاد خودشان که نشستی با کشورهای اسلامی بر پا شده بود برای جلسه فوق‌العاده به عربستان رفتند، ولی پس از جلسه با وجود دعوت برای زیارت مکه و مدینه، فرمودند «من برای زیارت نیامدم، برای غزه آمدم» و بدون زیارت بازگشتند.