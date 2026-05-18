به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مشورتی هنرهای نمایشی و سرود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، با هدف بررسی نقشه راه فعالیت‌های هنری و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی، در سالن اجتماعات این نهاد برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی ملانوری (مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور)، حمید نیلی (معاون فرهنگی و هنری ستاد)، سعید محمدی (مدیر هنری ستاد) و جمعی از هنرمندان شاخص حوزه نمایش و موسیقی از جمله امیر مشهدی‌عباس، منوچهر اکبرلو، توحید معصومی، شهرام کرمی، سیدحسین فدایی‌حسین، رحمت امینی، ایرج نعیمایی، شهروز حقی، مجتبی میرزایی و رضا مهدوی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام علی ملانوری در این نشست بر ضرورت تدوین یک چارچوب کلان برای فعالیت‌های هنری در مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به پرهیز از نگاه‌های سطحی در حوزه هنر مسجدی، گفت: گاهی قرار گرفتن افراد نامناسب در جایگاه‌های نامناسب می‌تواند آثار منفی بر جای بگذارد و حتی مسیر یک جریان فرهنگی را منحرف کند. از این رو لازم است فعالیت‌های هنری در مساجد با نظارت و هدایت تخصصی پیش برود تا تجربه و دانش هنرمندان باسابقه در حوزه‌هایی همچون سرود، موسیقی و هنرهای نمایشی به شکل صحیح به کار گرفته شود.

ملانوری با تأکید بر تسریع در تدوین اسناد راهبردی حوزه هنر در مساجد، افزود: اگرچه تدوین اسناد تخصصی برای هر حوزه اهمیت دارد، اما پیشنهاد ما این است که در کنار این اسناد، یک بیانیه مأموریت و سیاست‌های کلان هنر در مسجد نیز تدوین شود؛ سندی که اصول و چارچوب‌های کلی فعالیت‌های هنری در مساجد را مشخص کند تا تمامی حوزه‌ها از جمله سرود، نمایش، هنرهای تجسمی و شعر در ذیل آن حرکت کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به اهمیت زمان در برنامه‌ریزی فرهنگی اظهار کرد: گاهی آن‌قدر در تدوین ساختارها و اسناد تأخیر می‌کنیم که نسل‌های جدید از کنار ما عبور می‌کنند. اکنون و در آستانه فصل تابستان و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، فرصت مناسبی است تا برنامه‌های هنری مسجد با سرعت بیشتری ساماندهی شود.

وی همچنین بر ضرورت احیای جشنواره‌های هنری مساجد تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه، بستری برای شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری نوجوانان و جوانان مسجدی فراهم می‌کنند و می‌توانند نقش مؤثری در شکل‌گیری جریان هنری مسجدی ایفا کنند.

ملانوری در ادامه با اشاره به جایگاه مسجد در زندگی اجتماعی مردم تصریح کرد: اگر می‌خواهیم مسجد به کانون فرهنگی محله تبدیل شود، باید ارتباط آن با زندگی روزمره مردم تقویت شود. نباید چنین تصور شود که مسجد تنها متعلق به گروه خاصی است؛ بلکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که همه اقشار جامعه احساس تعلق و حضور در مسجد داشته باشند.

وی افزود: نوجوانان و جوانان با علایق متنوعی وارد مسجد می‌شوند؛ از ورزش و فعالیت‌های فرهنگی گرفته تا هنر و موسیقی. استفاده از ظرفیت‌هایی همچون گروه‌های سرود، فعالیت‌های نمایشی و هنرهای تجسمی می‌تواند علاوه بر آموزش مهارت‌های هنری، مفاهیمی همچون نظم، کار گروهی و تربیت اجتماعی را نیز به نسل جوان منتقل کند.

ملانوری در پایان ابراز امیدواری کرد با جمع‌بندی نظرات اعضای شورای مشورتی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه «بچه‌های مسجد»، برنامه‌های هنری مساجد در فصل تابستان با انسجام بیشتری اجرا شود و زمینه مشارکت گسترده نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری مسجد فراهم آید.

در ادامه این نشست، حمید نیلی، معاون فرهنگی و هنری ستاد مساجد، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به مقوله هنر در مساجد گفت: «هدف از برگزاری این نشست‌ها، دستیابی به یک سند مکتوب و تخصصی است که به عنوان چراغ راه هنر در مسجد شناخته شود.

وی افزود: یکی از دلایل کمرنگ شدن برخی فعالیت‌ها در گذشته، فقدان نگاه تخصصی بود؛ در حالی که تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد ظرفیت‌های عظیمی برای فعالیت‌های حرفه‌ای و موضوع‌محور در حوزه‌های نمایش و سرود در دل مساجد وجود دارد.

نیلی با اشاره به نهایی شدن سند حوزه سرود و موسیقی اظهار کرد: «امیدواریم با جمع‌بندی نهایی، برنامه‌های آموزشی مدونی را برای سه‌ماهه تابستان پیش‌رو در دو حوزه نمایش و سرود اجرایی کنیم. سیاست‌گذاری ما مبتنی بر نیازسنجی دقیق و ایجاد مسیری برای ارتقای کیفی آثار تولیدی بچه‌های مسجد است.»

وی به برخی تجربه‌های موفق اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در ایام گذشته برنامه‌هایی همچون آموزش رجزخوانی برای کودکان و نوجوانان و شاهنامه‌خوانی با محوریت میدان فردوسی برگزار شد که با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بود. همچنین در حوزه سرود، بر بهره‌گیری از گویش‌ها، زبان‌های بومی و فرهنگ‌های منطقه‌ای تأکید داریم؛ چنان‌که تولید آثاری به زبان کردی و لهجه‌های جنوبی، بیانگر تنوع فرهنگی کانون‌ها است.»

معاون فرهنگی و هنری ستاد مساجد ادامه داد: هدف از تدوین این سند، ایجاد قوام در فعالیت‌ها و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای است. این سند طی یک هفته آینده به‌طور رسمی تنظیم و پس از نهایی شدن، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. همچنین برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی در حوزه‌های فرهنگی، هنرهای نمایشی، سرود و موسیقی تدوین و به کارگروه‌ها ابلاغ شده است تا فعالیت‌های مشخصی در این زمینه اجرا شود.

آغاز طرح سطح‌بندی گروه‌های هنری در سال ۱۴۰۵

در ادامه این نشست، سعید محمدی، مدیر هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد، گزارشی از وضعیت گروه‌های هنری ارائه کرد و از آغاز طرح پالایش و سطح‌بندی گروه‌ها در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گفته وی در حال حاضر ۵ هزار و ۲۱۸ گروه نمایشی و ۶ هزار و ۱۸ گروه سرود در سامانه ثبت شده‌اند.

محمدی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم این جلسات، اصلاح سامانه «بچه‌های مسجد» و تطبیق اطلاعات ثبت‌شده با واقعیت‌های اجرایی است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون اطلاعات به‌صورت خوداظهاری ثبت شده بود، اما اکنون طرح سطح‌بندی برای گروه‌های سرود، نمایش، فیلم و کتابخوانی آغاز شده تا گروه‌های فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال شناسایی شوند.

در پایان این نشست، اعضای شورای مشورتی به بررسی جزئیات «سند نمایشی» و راهکارهای ارتقای سطح کیفی آموزش‌ها در استان‌ها پرداختند تا برنامه‌های تابستانی کانون‌ها با رویکردی تحول‌گرایانه آغاز شود.

همچنین در این نشست، توحید معصومی به عنوان دبیر جشنواره تولید محتوای ترکیبی «منادیان امید» منصوب شد.

در پایان، احکام اعضای شورای مشورتی هنرهای نمایشی و سرود ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اعطا شد.