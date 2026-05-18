البرز برای نخستین بار مسابقات لیگ برتر بسکتبال برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صالح نیا، رئیس هیئت بسکتبال استان البرز، عصر امروز دوشنبه، در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا که با حضور تیم‌های استقلال، پالایش نفت آبادان، شهرداری گرگان و نفت زاگرس جنوبی جهرم در سالن نشاط واقع در مجموعه ورزشی انقلاب کرج در حال برگزاری است، اظهار داشت: این مسابقات به منظور انتخاب تیم‌های اعزامی به رقابت‌های غرب آسیا و آسیایی در کرج در حال برگزاری است، در پاسخ به خبرنگار مهر که چرا تیمی از استان البرز در این مسابقات حضور ندارد، توضیح داد: با وجود اینکه استان البرز میزبان مسابقات است، اما به دلیل شرایط به وجود آمده و ناتمام ماندن مسابقات لیگ، تیمی از البرز موفق به کسب جایگاه در میان چهار تیم برتر نشد.

وی با اشاره به مشکلات برگزاری مسابقات در شرایط خاص اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی و ماه رمضان، همه همکاران و مدیران استان پای کار آمدند تا این مسابقات در استان البرز برگزار شود، چرا که قرار بود میزبانی در یک شهر بی‌طرف انجام شود و فدراسیون بسکتبال استان ما را برای برگزاری این رقابت‌ها انتخاب کرد.

رئیس هیئت بسکتبال استان البرز با بیان اینکه تیمی جوان با نیمی از بازیکنان بومی بسته بودند، گفت: پس از حدود ۴۷ سال سابقه بسکتبال در استان و شهر کرج، دومین سالی است که تیم لیگ برتری در استان داریم و امسال اولین باری است که مسابقات در کرج برگزار می‌شود. پیش از این زیرساخت‌های لازم را نداشتیم، اما با کمک مسئولان این سالن را تجهیز کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط موجود، مسابقات به صورت فشرده برگزار می‌شود. مراسمی نیز برای شهدای میناب برگزار کرده‌ایم و این مراسم تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت، اما مراسم افتتاحیه و اختتامیه جداگانه‌ای برگزار نمی‌شود.