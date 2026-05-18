آزمون پایانی برخی از پایه های تحصیلی در گلستان حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری عصر دوشنبه با اشاره به روزهای پایانی سال تحصیلی اظهار کرد: جریان آموزش در بسترهای مختلف از جمله شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و شیوه‌های آفلاین تا هشتم خردادماه ادامه دارد و پس از آن، فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با هدف تضمین کیفیت آموزش آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه آزمون‌ها از ۹ خرداد تا ۳۱ خرداد در استان برگزار خواهد شد، افزود: در دوره ابتدایی، ارزشیابی دانش‌آموزان به‌صورت کاملاً غیرحضوری و مجازی انجام می‌شود؛ روالی که به دلیل ماهیت توصیفی و کیفی این دوره، در سال‌های گذشته نیز تا حد زیادی برقرار بوده و امسال به‌طور کامل اجرا می‌شود.

نظری ادامه داد: در دوره متوسطه اول (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) و همچنین پایه دهم متوسطه دوم، آزمون‌ها به‌صورت حضوری و در مدارس برگزار خواهد شد. در هنرستان‌ها و رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز امتحانات دروس عمومی به شکل حضوری و داخلی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تأکید بر اهمیت برگزاری حضوری آزمون‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این شیوه، تحقق عدالت آموزشی است؛ چرا که همه دانش‌آموزان از امکانات یکسان اینترنتی برخوردار نیستند و آزمون حضوری این فاصله را کاهش می‌دهد.

وی افزود: همچنین آزمون‌های حضوری امکان ارزیابی دقیق‌تر متناسب با آموزش‌های ارائه‌شده را فراهم می‌کند و به برقراری ارتباط نزدیک‌تر میان دانش‌آموز، معلم و مدرسه کمک می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها منجر شود.

نظری از خانواده‌ها خواست با همراهی و استقبال از برگزاری حضوری آزمون‌ها، شرایط مناسبی برای حضور دانش‌آموزان فراهم کنند و گفت: طراحی آزمون‌ها متناسب با آموزش‌های ارائه‌شده، به‌ویژه آموزش‌های حضوری پیشین، انجام شده است تا دانش‌آموزان با آمادگی و بدون استرس در امتحانات شرکت کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح استان افزود: با تأکید وزیر آموزش و پرورش و همکاری شورای تأمین استان، گلستان در زمره استان‌هایی قرار گرفته که برگزاری حضوری آزمون‌ها را در اولویت قرار داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در خصوص امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز گفت: با توجه به نهایی بودن این آزمون‌ها، تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس آخرین اعلام، این امتحانات ۲۰ روز پس از عادی شدن شرایط کشور برگزار خواهد شد که اطلاع‌رسانی دقیق آن متعاقباً انجام می‌شود.