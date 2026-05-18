پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در سمنان به دلیل نقص بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، شیرازه معانی غروب دوشنبه در بازدید از واحد های صنفی سمنان از پلمب سه واحد مرتبط با مواد غذایی در این شهر خبر داد و بیان کرد: این واحدها نان بربری، سفره خانه سنتی و خواربار فروشی هستند.

وی عدم رعایت موازین بهداشتی را دلیل جلوگیری از فعالیت این واحدها عنوان کرد و ادامه داد: این واحدها تذکرات لازم را قبلاً دریافت اما نسبت به رفع آن ها اقدام نکرده بودند.

رئیس مرکز بهداشت سمنان این اقدام را در راستای تضمین استانداردهای بهداشتی از سوی اصناف عنوان کرد و توضیح داد: تقویت فرهنگ بهداشت در عرضه و توزیع مواد غذایی رویکردهای این نظارت و بازرسی ها است.

معانی با تاکید به استمرار بازرسی اصناف توسط کارشناسان واحد مهندسی بهداشت سمنان، تصریح کرد: این اقدام با هدف حفظ سلامت جامعه در دستور کار است.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از انتقال بیماری و مخاطرات بهداشتی سیاست های پیشگیرانه و نظارتی در حوزه بهداشت شهرستان سمنان به دقت اجرایی می شود.