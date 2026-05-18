به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان گناوه افزود: افزود: در این راستا باتوجه به تاکید رییس جمهور و استاندار بوشهر، در توزیع اعتبارات به ۲ حوزه سلامت و آموزش و پرورش این شهرستان نگاه خاصی شده و بیشترین اعتبارات به آنها اختصاص یافت.
فرماندار شهرستان گناوه با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت عمومی مسئولیتپذیر باشند ، ادامهداد: تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه های حوزه سلامت عمومی شهرستان تنها منوط به اقدامات بهداشت و درمان نیست بلکه همه نهادها و ادارات در این زمینه باید احساس مسولیت و همکاری کنند.
وی موضوع جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری را از اولویتهای مهم کشور برشمرد و تاکید کرد: در این راستا شبکه بهداشت و درمان به تنهایی وظایفی را که بردوش دارد، نمی تواند به نحو شایسته انجام دهد بلکه نیازمند عزم جدی ، تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی و فرهنگی با اجرای برنامه های مناسب است.
فرماندار و رییس شورای سلامت گناوه خاطرنشان کرد: ادارات بخصوص اعضای شورای سلامت نسبت به اجرای هرچه بهتر سیاست ها و راهبردهای شبکه بهداشت و درمان که توسط مدیر آن در نشست بیان کردند، همکاری لازم داشته باشند.
دهیاران و شهرداری در جمع آوری سگ های بلاصاحب بیشتر تلاش کنند
فرماندار گناوه از شهرداری ها و دهیاران منطقه بندرریگ و گناوه خواست تا در جمع آوری سگ های بلاصاحب ، تلاش خود را بیشتر کنند.
به رغم تلاش های صورت گرفته در خصوص جمع آوری سگ های بلاصاحب که تهدید جانی و مالی برای شهروندان و دولت ببار می آورد، نتیجه لازم در برنداشته و باید روش های مناسب تری درنظر گرفته شود.
لزوم تلاش مضاعف در بیان خدمات دولت و انعکاس مسایل و مشکلات مردم
فرماندار گناوه با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات گفت: روابط عمومی ها چشم بینا و گوش شنوای ادارات هستند و باید در ارایه بیان خدمات دولت و انعکاس مسایل و مشکلات مردم به مدیر مجموعه خود تلاش مضاعف کنند.
