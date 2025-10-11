به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر شنبه در نشست کارگروه فرهنگی، سلامت و حقوق شهروندی شهرستان دیلم با محوریت جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و حیوانات موذی در سطح شهرها و روستاها، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی علمی و اصولی در مواجهه با پدیده سگ‌های بلاصاحب تأکید کرد.

فرماندار دیلم گفت: موضوع ساماندهی سگ‌های بلاصاحب به دلیل افزایش جمعیت این حیوانات و نگرانی‌های شهروندان، از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود و باید به‌عنوان اولویت کاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای این طرح باید با رویکردی انسانی، کارشناسی و با همکاری حداکثری دستگاه‌های مرتبط صورت پذیرد تا ضمن رعایت حقوق حیوانات، سلامت و آرامش عمومی شهروندان نیز تضمین شود.

کاظمی تصریح کرد: جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در شهرستان دیلم باید به‌صورت کاملاً کارشناسی و با استفاده از روش‌های نوین مانند زنده‌گیری انجام شود و در تمامی مراحل، رعایت کامل اصول بهداشتی و ایمنی الزامی است.

نقش مؤثر مشارکت مردمی و گزارش‌دهی مستمر

فرماندار دیلم با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در موفقیت طرح گفت: انتظار می‌رود شهروندان با گزارش به‌موقع موارد مشاهده‌شده از تجمع سگ‌های بلاصاحب به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات ذی‌ربط، مجریان طرح را در اجرای بهتر آن یاری کنند، آگاهی و همکاری فعال مردم، مهم‌ترین عامل پیشرفت و موفقیت این برنامه است.

وی در پایان از دستگاه‌های مرتبط، با محوریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواست تا نسبت به اجرای دقیق مصوبات کارگروه اقدام کرده و گزارش رسمی پیشرفت کار را به‌صورت مستمر و منظم به فرمانداری ارائه کنند.