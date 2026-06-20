به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش حیدری در نشست بررسی راهکارهای مقابله با کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی که ظهر شنبه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط در فرمانداری هرسین برگزار شد، بر ضرورت تشدید نظارتها و برخورد قانونی با متخلفان این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و صیانت از امنیت غذایی شهروندان، اظهار کرد: مقابله با کشتار غیرمجاز دام و عرضه فرآوردههای خام دامی فاقد تأییدیههای بهداشتی نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
فرماندار هرسین با تأکید بر نقش نظارتهای مستمر در جلوگیری از تهدید سلامت جامعه، افزود: هرگونه عرضه گوشت و فرآوردههای دامی خارج از چرخه قانونی و بدون نظارت دامپزشکی میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند و از این رو برخورد با این تخلفات باید با جدیت دنبال شود.
در ادامه این نشست، راهکارهای اجرایی برای افزایش کنترلها و نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای مرتبط برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه تأکید شد.
همچنین وحید داموت رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هرسین گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، مقابله با کشتار غیرمجاز و برنامههای اجرایی این اداره برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت فرآوردههای دامی ارائه کرد.
در این نشست، حاضران بر اهمیت استمرار گشتهای مشترک نظارتی و تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول برای شناسایی و برخورد با متخلفان تأکید کردند.
در پایان نیز مقرر شد نظارت بر واحدهای عرضه گوشت و فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان افزایش یافته و برخورد قانونی با هرگونه تخلف در راستای حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان با جدیت بیشتری دنبال شود.
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