خدمات رایگان دامپزشکی به عشایر صحنه ارائه شد

میلاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای برنامههای گرامیداشت روز مرتع و مرتعداری پایدار اظهار کرد: به مناسبت این روز، اکیپهای دامپزشکی شهرستان صحنه در مناطق عشایری و ییلاقی مستقر شدند تا خدمات رایگان به دامداران ارائه کنند.
وی افزود: این طرح با هدف حمایت از جامعه عشایری، ارتقای سطح سلامت دام و همچنین توجه به نقش مراتع در پایداری فعالیتهای دامپروری اجرا شده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان صحنه تصریح کرد: در قالب این برنامه، خدماتی شامل درمان رایگان دام، واکسیناسیون، سمپاشی علیه انگلهای خارجی و آموزشهای بهداشتی به دامداران و عشایر منطقه ارائه شد.
امیری ادامه داد: پیشگیری از بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه و همچنین بهرهبرداری اصولی و پایدار از مراتع دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامههایی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان عشایری، در راستای تحقق اهداف مرتعداری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی نیز اثرگذار است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان صحنه در پایان گفت: در جریان اجرای این طرح، بروشورها و بستههای آموزشی نیز میان عشایر منطقه توزیع شد تا آگاهی دامداران درباره مسائل بهداشتی و روشهای پیشگیری از بیماریها افزایش یابد.
