وزرای بهداشت بریکس در ژنو گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت کشورمان در مذاکرات دو جانبه با همتایان خود در این نشست به ارائه گزارشی از خسارات وارد شده در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه زیرساخت های سلامت و مردم کشورمان پرداخت.

در این گردهمایی که به میزبانی پراکاش نادا، وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند برگزار شد، وزرای بهداشت کشورهای روسیه، برزیل، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، و جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و در زمینه توسعه همکاری‌های متقابل در حوزه سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وزرای بهداشت کشورهای عضو بریکس در این گفتگوها بر خاتمه جنگ و درگیری به ویژه جنگ تحمیلی علیه ایران و نیز بازگشت آرامش به منطقه تاکید کردند.

وزیر بهداشت کشورمان روز گذشته به منظور حضور در هفتاد و نهمین مجمع جهانی سازمان جهانی بهداشت به ژنو سفر کرده و صبح امروز با خانم مریانا اسپولاریچ، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار کرده است.

ظفرقندی همچنین در مجمع عمومی این اجلاس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و با مقامات سازمان های بین المللی و وزرای بهداشت کشورهای مختلف، دیدار و رایزنی خواهد کرد.