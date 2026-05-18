  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

وزرای بهداشت بریکس در ژنو گردهم آمدند

وزرای بهداشت بریکس در ژنو گردهم آمدند

گردهمایی وزرای بهداشت کشورهای عضو گروه بریکس در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت کشورمان در مذاکرات دو جانبه با همتایان خود در این نشست به ارائه گزارشی از خسارات وارد شده در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه زیرساخت های سلامت و مردم کشورمان پرداخت.

در این گردهمایی که به میزبانی پراکاش نادا، وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند برگزار شد، وزرای بهداشت کشورهای روسیه، برزیل، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، و جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و در زمینه توسعه همکاری‌های متقابل در حوزه سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وزرای بهداشت کشورهای عضو بریکس در این گفتگوها بر خاتمه جنگ و درگیری به ویژه جنگ تحمیلی علیه ایران و نیز بازگشت آرامش به منطقه تاکید کردند.

وزیر بهداشت کشورمان روز گذشته به منظور حضور در هفتاد و نهمین مجمع جهانی سازمان جهانی بهداشت به ژنو سفر کرده و صبح امروز با خانم مریانا اسپولاریچ، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار کرده است.

ظفرقندی همچنین در مجمع عمومی این اجلاس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و با مقامات سازمان های بین المللی و وزرای بهداشت کشورهای مختلف، دیدار و رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 6834054
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها