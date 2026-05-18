به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به اردیبهشت ماه بازنشستگان و تمامی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

همچنین پیرو اطلاعیه مورخ ۲۲ اردیبهشت، به اطلاع می‌رساند؛ مستمری واریزی اردیبهشت ماه به صورت علی‌الحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود و صدور احکام جدید مربوط به افزایش سالیانه و متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ تا پانزدهم خرداد انجام خواهد شد.

ضمنا با توجه به انجام فرایندها و اقدامات فنی مربوط به آماده‌سازی و محاسبات احکام جدید و جلوگیری از اختلال در ارائه اطلاعات مربوطه از طریق سامانه‌های الکترونیکی در شرایط خاص اینترنت کشور، دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه فعلا مقدور نیست و زمان آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذی‌نفعان است.