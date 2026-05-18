سناتور مورفی: تنها کسی که مردم ما را نابود کرده، ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در سخنانی پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران در تضاد آشکار با تمامی معیارهای بین المللی اعلام کرد: اکنون یک گالن بنزین در کانکتیکات ۵ دلار و گازوئیل ۶ دلار است.
سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس افزود: این وضعیت، مردمی را که با حقوق ماهیانه خود زندگی می کنند، کسب و کارهای کوچک، کشاورزان و صنعت حمل و نقل را نابود می کند و تنها کسی که باعث شده قیمت ها تا این حد بالا باشد، دونالد ترامپ است.
کریس مورفی در ادامه افزود: افزایش قیمت ها به دلیل جنگ انتخابی ترامپ روی داده است. قیمت برخی مواد غذایی از جمله سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.
