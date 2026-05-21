سناتور آمریکایی: جنگ ترامپ علیه ایران به شدیدترین شکل شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل وارناک» سناتور دموکرات آمریکایی در پیامی درشبکه اجتماعی ایکس نوشت: سنا گام مهمی در مسیر پایان دادن به جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران برداشته است.

این سناتور آمریکایی در ادامه اضافه کرد: این جنگ به شدیدترین شکل شکست خورده است. من قول می‌ دهم که همچنان این رئیس‌ جمهور را پاسخگو نگه دارم. همکاران جمهوری‌خواه من نیز باید همین کار را (علیه دولت ترامپ) انجام دهند.

این در حالیست که سنای آمریکا روز سه‌شنبه به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار محدودیت اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.

این اولین بار در طول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که مجلس سنای آمریکا موفق به تصویب این قطعنامه تا این مرحله شده است.

سنای آمریکا پیش از این ۷ بار در تصویب این قطعنامه شکست خورده بود.

بر اساس این قطعنامه، ترامپ ملزم به پایان جنگ خواهد بود، مگر اینکه مجوز کنگره را برای ادامه جنگ کسب کند.

این قطعنامه، با حمایت ۴ سناتور جمهوری‌خواه و تقریباً تمام دموکرات‌ها مواجه شد.