۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

اکثریت آمریکایی‌ها مخالف سیاست تنش‌زای ترامپ هستند

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی یک رسانه آمریکایی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از افکار عمومی در این کشور با سیاست‌های تنش‌زای ترامپ در قبال ایران موافق نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، براساس نظرسنجی که روزنامه نیویورک‌تایمز انجام داده است، ۶۴ درصد از آمریکایی ها اعلام کرده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور [در صورت] آغاز درگیری و تنش با ایران، «تصمیم اشتباهی» را اتخاذ می کند.

نیویورک‌تایمز افزود: حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در یک موضع سیاسی شکننده ای هستند و نگرانی‌های اقتصادی [در آمریکا] رو به افزایش است.

این روزنامه آمریکایی ادامه داد: تأکید اکثریت رأی‌دهندگان بر این است که جنگ ارزش هزینه‌های سنگین آن را نداشته و نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت بدبین هستند.

کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در سخنانی پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران در تضاد آشکار با تمامی معیارهای بین المللی اعلام کرد: اکنون یک گالن بنزین در کانکتیکات ۵ دلار و گازوئیل ۶ دلار است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا افزود: این وضعیت، مردمی را که با حقوق ماهیانه خود زندگی می‌ کنند، کسب‌ و کارهای کوچک، کشاورزان و صنعت حمل‌ و نقل را نابود می‌ کند و تنها کسی که باعث شده قیمت‌ ها تا این حد بالا باشد، دونالد ترامپ است.

مورفی در پایان نوشت: افزایش قیمت‌ ها به دلیل جنگ انتخابی ترامپ روی داده است. قیمت برخی مواد غذایی از جمله سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.

