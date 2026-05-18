به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، براساس نظرسنجی که روزنامه نیویورک‌تایمز انجام داده است، ۶۴ درصد از آمریکایی ها اعلام کرده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور [در صورت] آغاز درگیری و تنش با ایران، «تصمیم اشتباهی» را اتخاذ می کند.

نیویورک‌تایمز افزود: حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در یک موضع سیاسی شکننده ای هستند و نگرانی‌های اقتصادی [در آمریکا] رو به افزایش است.

این روزنامه آمریکایی ادامه داد: تأکید اکثریت رأی‌دهندگان بر این است که جنگ ارزش هزینه‌های سنگین آن را نداشته و نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت بدبین هستند.

کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در سخنانی پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران در تضاد آشکار با تمامی معیارهای بین المللی اعلام کرد: اکنون یک گالن بنزین در کانکتیکات ۵ دلار و گازوئیل ۶ دلار است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا افزود: این وضعیت، مردمی را که با حقوق ماهیانه خود زندگی می‌ کنند، کسب‌ و کارهای کوچک، کشاورزان و صنعت حمل‌ و نقل را نابود می‌ کند و تنها کسی که باعث شده قیمت‌ ها تا این حد بالا باشد، دونالد ترامپ است.

مورفی در پایان نوشت: افزایش قیمت‌ ها به دلیل جنگ انتخابی ترامپ روی داده است. قیمت برخی مواد غذایی از جمله سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.