فرمانده مرزبانی فراجا: اقتدار جمهوری اسلامی به پشتوانه خون شهیدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی اکبرجاویدان در دیدارباخانواده شهیدان مرزبان علی جابری،محمدرضازمانی و محمدباقرفقیه ضمن گرامیداشت یادامام شهید، فرهنگ شهادت و یاد شهدا را پشتوانه تداوم نهضت و انقلابی دانست که امام راحل آن را بنیان گذاشت و شهدا برای استقرار و حفظش جانشان را ایثار کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبوری خانواده‌های آنان، اظهار کرد: شهیدان با نثار خون پاک خود، به ما درس عزت، کرامت، شرافت، ایثار، فداکاری، حراست، دیده‌بانی، استقامت و پایداری آموختند. آنان با هر قطره از خون خود، درخت امنیت، آرامش و آسایش را آبیاری کردند که امروز همگان از ثمره آن بهره مند هستند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ استقلال و عزت کشور افزود: شهیدان برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب لحظه‌ای درنگ نکردند و با ایثار جان خود، حرمت و جایگاه ایران اسلامی را حفظ کردند تا ما بتوانیم با عزت و آرامش زندگی کنیم.

