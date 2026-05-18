https://mehrnews.com/x3c6nJ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱ کد مطلب 6834113 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱ پدافند هوایی قشم فعال شد قشم- دقایقی قبل پدافند هوایی در جزیره قشم فعال شد. به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه پدافند هوایی جزیره قشم فعال شد. هنوز مسئولان توضیحی در رابطه با چرایی فعالیت پدافند جزیره قشم ارائه نکردهاند. کد مطلب 6834113
