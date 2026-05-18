به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نریمان حیدری شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم مشگین شهر با تأکید بر ایستادگی و بصیرت ملت ایران اظهار کرد: برگ برنده جمهوری اسلامی بسیار است و تا زمانی که آمریکا شرایط ما را نپذیرد، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. وی حضور مردم در میدان را تو دهنی به دشمن و پشت گرمی نیروهای مسلح خواند.

وی افزود: خیابان را خالی نگذاشتیم و قدم‌هایمان ثابت و محکم است و این ایثارگری به پای امام زمان (عج) ثبت و ضبط می شود.

فرمانده سپاه ناحیه مشگین‌شهر بیان کرد: به واسطه امامین انقلاب، نظام ما چنان قدرتمند است که حتی کشورهای حامی آمریکا نیز از این کشور حمایت نکردند و به برکت مکتب عاشورا، نظام جمهوری اسلامی همواره پیروز میدان بوده است.

سرهنگ حیدری با اشاره به توانمندی‌های ایران تصریح کرد: برگ برنده جمهوری اسلامی زیاد دارد از جمله تنگه هرمز و اگر شرایط‌ ما را آمریکا قبول نکند، به هیچ وجه مذاکره نخواهیم کرد و جبهه کفر و شیطان هر چقدر فشار بیاورد، مردم ایران تسلیم نخواهند شد.

وی یکی از برکات نظام را رشد بصیرت و شعور مردم دانست و گفت: مردم فهیم، بصیر و شهادت‌طلب نشان دادند که همه جان فدای ایران هستند. حضور مردم در میدان همیشگی است؛ تمام سیاست‌مداران دنیا انگشت به دهان مانده‌اند و در دنیا، نظام ما با واژه «ایمان» شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد: اکنون موسم وحدت مردم است و همه در میدان هستند. حضور مردم در میدان، تو دهنی برای دشمن و پشت گرمی برای نیروهای مسلح است. دشمن سعی می‌کند با روش‌های مختلف بین نظام و ملت فاصله بیندازد، اما این نصرت از آن مردم جمهوری اسلامی ایران است.