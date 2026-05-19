به گزارش خبرنگار مهر،بابک رضازاده، عصر سه شنبه با حضور در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، ضمن دیدار با کارشناسان و فعالان جهاد مشاورزی اظهار کرد: شهرستان مشگین‌شهر ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی و باغی دارد اما متأسفانه برخی مشکلات زیرساختی، روند تولید و بازاریابی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

وی افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه و زحمت کشاورزان به دلیل نبود زنجیره نگهداری و فرآوری، به هدر می‌رود و این وضعیت، توجیه اقتصادی فعالیت در این بخش را کاهش داده است.

نماینده مردم مشگین‌شهر درمجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات کارشناسان و مدیران این مجموعه، بیان کرد: از تمامی زحمتکشان، کارشناسان و به ویژه مدیر پرتلاش جهاد کشاورزی تشکر و قدردانی می‌کنم.

رضازاده در پایان با تأکید بر عزم جدی خود برای رفع موانع پیش رو، خاطرنشان کرد: مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان را به صورت جدی پیگیری می کنم و تا حصول نتیجه، پای کار خواهم بود.