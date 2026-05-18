به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از پایگاه سلامت لقمان حکیم شهر خورموج با تبریک هفته سلامت اظهار کرد: در شرایط مختلف، نوع خدمات در حوزه سلامت متفاوت است و باید متناسب با نیاز جامعه ارائه شود.



وی افزود: دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت دارد و از آنجایی که شخص رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان نیز از بدنه این حوزه است، باید تلاش کرد دستاوردهای موجود در این بخش بیش از پیش تثبیت و تقویت شود.



فرماندار دشتی ادامه داد: بهبود خدمات حوزه سلامت از دغدغه‌های اصلی دولت است و استاندار بوشهر نیز اهتمام ویژه‌ای به توسعه و ارتقای این حوزه دارد که لازم است این موضوع بعنوان یک فرصت قلمداد شود.



مقاتلی با قدردانی از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان گفت: با وجود همه شرایط و مشکلات، کارکنان حوزه سلامت همواره پای کار مردم هستند که این موضوع جای تقدیر دارد.