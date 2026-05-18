  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۳

ترامپ عقب‌تر رفت/ عقب‌نشینی مجدد از ادعای اقدام علیه ایران

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی از ادعای خود مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ دوشنبه شب با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» برای چندمین بار از ادعای خود مبنی بر حمله نظامی به ایران عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که این تصمیم را بنا به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر و به دلیل آنچه وی «در جریان بودن مذاکرات جدی با تهران» اعلام کرد به تعویق انداخته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این اقدام خود ادعا کرد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و محمد بن زاید حاکم امارات، از او خواسته‌اند حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را که قرار بود سه شنبه انجام شود، متوقف کند.

ترامپ در ادامه افزود که به عقیده این رهبران عرب، توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن قابل قبول خواهد بود.

این ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که وی مدعی شده توافق احتمالی شامل عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران بارها صراحتاً اعلام کرده است که در این مرحله هیچ‌گونه مذاکره‌ای درباره موضوع هسته‌ای نخواهد داشت و برنامه هسته‌ای کشور نیز همواره صلح‌آمیز بوده و به هیچ وجه در جهت تسلیحاتی قرار ندارد.

    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      باسلام ،توجه داشته باشید ترامپ ول کن معامله نیست ...
    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      چرا از آمریکا نمی‌خواهید ادعاهای بی اساسش را باید ثابت کند و دست از اتهام زنی بردارد ؟
    • IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      پلیدتر از این سگ زرد در دنیا وجود ندارد که با اخذ حداقل پول رشوه خود بی ارزشش را راحت به امثال نتان یابو بدتر از خودش میفروشد نسل این صهیونیستها را باید از روی زمین خدا برکند که اینها همان قوم مفسدین الارضند که باید ریشه کن شوند. مثل خودشان با بیرحمی تمام همه شان را باید نابود کرد از صغیر تا کبیر
    • فروزان IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      جا خالی می دهد از اصل غافلگیری جنگ به موقع وارد عمل خواهد شد کار قمار باز جا خالی دادن است
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      این ادعاهای ناپایدار هیچ ارزشی نداره، باید شرایط ایران رو کتبا قبول کنه و قرارداد رو امضا کنه. الان این حرفها رو میزنه بعد از جام جهانی دوباره شر درست می کنه. ضمن اینکه الان هم تمرکزش روی ایجاد بی ثباتی اقتصادی در ایران و ترور و جنگ داخلی هست
    • ایرانی IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      این بابا قاطیه ، ولی مواظب اسراییل باشید .

