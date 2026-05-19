ریانووستی: ایران از نظر دفاعی برای هر سناریویی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از یک منبع نظامی ایرانی نوشت: ایران روش ها و تاکتیک‌های جدیدی مبتنی بر دکترین دفاعی تهاجمی خود آماده کرده‌ است.

وی افزود: در حال حاضر از نظر تجهیزات و توان دفاعی هیچ مشکلی برای دفاع از کشور نداریم.

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی از ادعای خود مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران شد.

دونالد ترامپ دوشنبه شب با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» برای چندمین بار از ادعای خود مبنی بر حمله نظامی به ایران عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که این تصمیم را بنا به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر و به دلیل آنچه وی «در جریان بودن مذاکرات جدی با تهران» اعلام کرد به تعویق انداخته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این اقدام خود ادعا کرد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و محمد بن زاید حاکم امارات، از او خواسته‌اند حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را که قرار بود سه شنبه انجام شود، متوقف کند.

ترامپ در ادامه افزود که به عقیده این رهبران عرب، توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن قابل قبول خواهد بود.

این ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که وی مدعی شده توافق احتمالی شامل عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران بارها صراحتاً اعلام کرده است که در این مرحله هیچ‌گونه مذاکره‌ای درباره موضوع هسته‌ای نخواهد داشت و برنامه هسته‌ای کشور نیز همواره صلح‌آمیز بوده و به هیچ وجه در جهت تسلیحاتی قرار ندارد.