واشنگتن پست: ترامپ گزینه نظامی قاطع در قبال ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور گزینه نظامی مؤثری برای پایان دادن به بحران با ایران ندارد و معتقد است که راهکار عاقلانه این است که درخواست‌های تشدید تنش را نادیده بگیرد و به دنبال توافق با تهران باشد.

این روزنامه افزود که ترامپ از اجلاس خود با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، بدون پیشرفت در بازگشایی تنگه هرمز بازگشت. این در حالی است که جنگ وارد سومین ماه خود شده است، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌بینی کرده بود که جنگ تنها «چهار تا پنج هفته» ادامه خواهد داشت.

واشنگتن پست توضیح داد که تعدادی از تحلیلگران نظامی از ترامپ می‌خواهند که با از سرگیری بمباران ایران به جنگ خود ادامه دهد، اما به گفته این مقاله، این افراد در تخمین اثربخشی نیروی هوایی آمریکا اغراق می‌کنند و توانایی ایران برای پاسخگویی را دست‌کم می‌گیرند.

بنا به گزارش این روزنامه، نتایج 38 روز بمباران آمریکا و رژیم صهیبونیستی در ایران نشان داد که آنها به اهداف مورد نظر دست نیافته اند. واشنگتن پست به نقل از برآوردهای اطلاعاتی آمریکا فاش کرد که ایران همچنان حدود 70 درصد از ذخایر موشکی خود را که قبل از جنگ در اختیار داشت، حفظ کرده است.

این در حالی است که این روزنامه فاش کرد که ارتش آمریکا بخش زیادی از مهمات خود را برای دفاع هوایی و حملات دوربرد مصرف کرده است.

این روزنامه هشدار داد که از سرگیری حملات هوایی آمریکا، یا گسترش آن برای شامل شدن تاسیسات زیر ساختی، ایران را به پاسخگویی با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و ایستگاه‌های آب شیرین کن در منطقه سوق خواهد داد، که ممکن است منجر به یک فاجعه اقتصادی منجر شود. آنهم در شرایطی که قیمت نفت از ابتدای جنگ تاکنون دست کم 50 درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، ترامپ خواستار تهیه طرح‌های نظامی برای کنترل «غبار هسته‌ای» ایران شد، اما اجرای چنین عملیاتی مستلزم استقرار هزاران نظامی در ایران است که آن را به یکی از خطرناک‌ترین عملیات نظامی احتمالی تبدیل می‌کند. این روزنامه افزود که کنترل جزیره خارک نیز نیروهای آمریکایی را هدف مستقیم حملات ایران قرار خواهد داد و هیچ دستاورد استراتژیک مشخصی برای آمریکا نخواهد داشت.

این روزنامه افزود که محاصره دریایی ایران نیز گرچه با هدف فشار بر اقتصاد ایران و مجبور کردن تهران به رفع محاصره تنگه هرمز اتخاذ شده، اما این اقدام تاکنون نتایج ملموسی نداشته است.