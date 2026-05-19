نورالدین نوری یزدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لرستان یکی از محدود استان‌هایی است که از منابع آب پایدار مانند سدها، برخوردار نیست.

۵۳ درصد آب شرب لرستان از طریق چاه تأمین می‌شود

وی با بیان اینکه تا کنون نتوانسته‌ایم که یک سد در استان احداث کنیم که تخصیص آب شرب داشته باشد، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۳ درصد از منابع آب شرب لرستان از طریق چاه تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با اشاره به اینکه همچنین ۴۷ درصد از منابع آب استان از طریق چشمه‌ها و آب‌های سطحی تأمین می‌شود، گفت: علی‌رغم اینکه سال گذشته لرستان بیست و هفتمین استان کشور از لحاظ بارش‌های کم، امسال بارش‌های خوبی داشتیم.

نوری یزدان، تصریح کرد: منابع آبی استان تغذیه شده است، اما کمبودهای سال‌های گذشته جبران نشده است.

۶۱۸ روستای لرستان دچار تنش آبی هستند

وی با تأکید بر اینکه ما نگران تنش آبی در فصل تابستان هستیم، افزود: یکی از معضلات اصلی ما در لرستان، تعدد روستاها است، لرستان به‌عنوان هشتمین استان کشور، دارای دو هزار و ۸۴۲ روستای دارای سکنه ثابت هستیم.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر از این تعداد روستا، ۶۱۸ روستا با تنش آبی مواجه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۴۵ روستای استان را از طریق تانکر آب‌رسانی می‌کنیم.

حمله رژیم صهیونیستی - آمریکایی به تأسیسات آب لرستان

نوری یزدان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رژیم صهیونیستی - آمریکایی بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، در جنگ رمضان تأسیسات آب را مورد هدف قرار داد، گفت: متأسفانه در جنگ رمضان یکی از منابع عمده تأمین آب شرب شهر خرم‌آباد که جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر را تحت پوشش داشت، ۱۰ محله خرم‌آباد را تأمین آب می‌کرد و حدود ۴۳۰ بر ثانیه آب‌دهی داشت مورد هدف مستقیم قرار گرفت و به طور کامل از بین رفت.

وی گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده بود و سناریوهایی که در قالب پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده بود، در همان ساعات اولیه منابع آب جایگزین دراین‌رابطه در نظر گرفته شد.

مدیرعامل آب‌وفاضلاب لرستان با بیان اینکه همچنین یکی از منابع آب استان در شهرستان چگنی نیز مورد هدف قرار گرفت، افزود: با تلاش همه همکاران، آب روستاها وارد مدار شد.

نوری یزدان، ادامه داد: خط انتقال آب روستاهای جنوب خرم‌آباد هم مورد هدف دشمن قرار گرفت که دراسرع‌وقت خطوط انتقال آب بازسازی شدند و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

احداث فاز دوم تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد در ۳۶ ماه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث فاز دوم تصفیه‌خانه آب شهر خرم‌آباد، گفت: با برگزاری مناقصه با مبلغ چهار همت، این پروژه به پیمانکار واگذار شد.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در محله مسکن مهر خرم‌آباد آغاز شده است.

نوری یزدان با اشاره به اینکه برنامه زمان‌بندی این است که این پروژه ۳۶ماهه به بهره‌برداری برسد، عنوان کرد: ۱۱۰ درصد از اعتبارات آب‌رسانی به روستاهای لرستان تخصیص‌داده‌شده است.

۱۷۵ روستا آب‌رسانی شد

وی گفت: با استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی ۱۷۵ روستای استان آب‌رسانی شدند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با بیان اینکه همچنین یک قرارداد آب‌رسانی به روستاهای لرستان با یک خیر به نام «حاج اکبر ابراهیمی» منعقد شده است، افزود: قرار شده که با مشارکت شرکت آب‌وفاضلاب استان، ۱۰۱ روستا آب‌رسانی شود که تا کنون ۹۰ روستا آب‌رسانی شده است.

نوری یزدان، بیان داشت: ۵۰ درصد هزینه‌ها دراین‌رابطه از سوی این خیر تأمین شده است.