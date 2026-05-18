به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه دوشنبه در مراسم جشن هلهله فرشته ها که به مناسبت سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از سوی هیئت یا زهرا (س) قم با حضور گسترده مردم و خانواده‌ها برگزار شد، با اشاره به جایگاه ولایت در امتداد مسیر انبیا و اولیای الهی اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان ولایت فقیه در جامعه اسلامی جریان دارد، ادامه همان مسیر نورانی ولایت رسول‌الله (ص) و ائمه اطهار (ع) است.



وی با مرور حوادث نهضت اسلامی از خرداد سال ۱۳۴۲ تاکنون افزود: حرکت عظیمی که از شهر قم و مدرسه فیضیه آغاز شد، به برکت مجاهدت علما، خون شهدا و هدایت امام راحل، مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و ملت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داد.



این فعال فرهنگی کشور ادامه داد: امام خمینی (ره) در آغاز نهضت فرمودند سربازان من هنوز در گهواره‌ها هستند و همان نسل، سال‌ها بعد در میدان‌های دفاع مقدس و مناطق عملیاتی حضوری سرنوشت‌ساز پیدا کرد و حماسه‌هایی ماندگار آفرید.



یکتا با اشاره به عملیات‌های دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام با توسل به حضرت زهرا (س) و رمز مقدس «یا فاطمه الزهرا» رقم خورد و فرماندهان و رزمندگان بارها تأکید داشتند که توسل به اهل‌بیت (ع) عامل عبور از سخت‌ترین خطوط دشمن بود.



وی با بیان خاطراتی از رزمندگان و شهدای دفاع مقدس گفت: بسیاری از جوانان این سرزمین با نیت خالص و عشق به اهل‌بیت (ع) راهی میدان شدند و همین اخلاص، نام و یاد آنان را برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار کرد.



این راوی دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جشن ازدواج حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) تنها یک مناسبت آئینی نیست، بلکه پیوندی الهی و امتداد خط ولایت و امامت در طول تاریخ است، مسیری که تا عصر ظهور ادامه خواهد داشت.



یکتا افزود: امشب فرصتی است تا دل‌های مؤمنان علاوه بر شادی این پیوند آسمانی، برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز به دعا و توسل گره بخورد و مردم با عهدی دوباره، وفاداری خود را به مسیر اهل‌بیت (ع) اعلام کنند.



وی با اشاره به فرهنگ کمک‌های مردمی و مشارکت در تسهیل ازدواج جوانان بیان کرد: سنت‌های مردمی و مشارکت‌های کوچک اما مداوم، می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده باشد و بسیاری از مشکلات جوانان را کاهش دهد.



این فعال فرهنگی همچنین با یادآوری برخی حوادث تاریخی انقلاب اسلامی اظهار کرد: همان‌گونه که امام راحل در ماجرای طبس از امدادهای الهی سخن گفتند، ملت ایران همواره باور داشته‌اند که نصرت الهی در بزنگاه‌های حساس شامل حال این ملت شده است.



یکتا در ادامه با اشاره به آرمان‌های جبهه مقاومت افزود: شهدای انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید همواره بر آزادی قدس، شکست دشمنان اسلام و پیروزی جبهه مقاومت تأکید داشتند و این وعده‌ها را نزدیک و دست‌یافتنی می‌دانستند.



وی خطاب به جوانان حاضر در مراسم گفت: نسل جوان امروز وارث فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری است و باید این مسیر را با امید، ایمان و روحیه مجاهدت ادامه دهد.