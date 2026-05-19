به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «کاترین کانولی»، رئیسجمهور ایرلند، با انتشار موضعی رسمی اعلام کرد: به «مارگارت کانولی»؛ خواهرم که توسط نیروهای اسرائیل در چارچوب ناوگان آزادی غزه بازداشت شد، بسیار افتخار میکنم.
موضعگیری رئیسجمهور ایرلند به دنبال اقدام روز گذشته نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در توقیف قایقهای «ناوگان جهانی صمود» و بازداشت حدود ۱۰۰ تن از فعالان صلح و حقوق بشر در آبهای بینالمللی صورت میگیرد که بازتابها و محکومیتهای گسترده جهانی را به همراه داشته است.
«ناوگان جهانی صمود» دیروز در اطلاعیهای اعلام کرد که کشتیهایش مورد حمله مستقیم نیروهای صهیونیستی قرار گرفتهاند. این ناوگان تایید کرد که پس از حمله نیروهای رژیم اشغالگر به کشتی «مانکی» (Manki)، ارتباط با آن کاملا قطع شده است.
این ناوگان، پنجشنبه گذشته با مشارکت ۵۴ کشتی از شهر مارماریس ترکیه، مشرف به دریای مدیترانه، به راه افتاد. هدف این تلاش جدید، شکستن محاصره رژیم صهیونیستی بر غزه است.
