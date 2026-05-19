نیویورک تایمز: ایران آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول نظامی آمریکایی گزارش داد، ایران در دوره آتش بس ده ها سایت موشکی خود را که در جریان جنگ آسیب دیده بودند بازگشایی کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران اقدام به انتقال لانچرهای قابل حمل موشکی در کنار اصلاح برخی تاکتیک های نظامی کرده تا خود را برای هرگونه درگیری احتمالی آماده کند.

در این گزارش تاکید شده است، ایران تعداد زیادی از موشک های بالستیک را در تأسیسات نظامی محافظت شده در میان کوه ها قرار داد که هدف قرار دادن آنها را به وسیله جنگنده های آمریکایی بسیار سخت می کند به همین دلیل حملات سابق آمریکا تنها ورودی های این تأسیسات را هدف قرار داد اما ایران موفق شد تعداد زیادی از آنها را مجددا بازگشایی کند.

همچنین گزارش شده که ایران با بررسی الگوی حرکت جنگنده های آمریکایی به دنبال بهبود توان پدافندی خود است. در نتیجه توان دفاعی ایران تقویت شده و به همین دلیل توانست یک جنگنده آمریکایی اف 15 را ساقط کند و یک اف 35 را هدف قرار دهد. در داخل ایران این اعتقاد وجود دارد که امکان مقاومت و ایستادگی مقابل آمریکا وجود دارد. این کشور با وجود حملات و بمباران ها از جنگ گذشته قدرتمندتر و سازگارتر بیرون آمده است.