به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه پس از مواجهه با ناکامی های این کشور به ویژه در ارتباط با تبعات تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیسشتی به خاک ایران و ناامن کردن تنگه هرمز که به بروز مشکلات متعددی برای واشنگتن و کشورهای غربی به ویژه در افزایش قیمت حامل های انرژی منتهی شد، در بیانیه ای از تمدید معافیت تحریم‌ های نفت دریایی روسیه خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور مجبور شد معافیت تحریم‌ های نفت دریایی روسیه را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کند.

اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا ۲۶ فروردین ماه اعلام کرد که دولت این کشور قصدی برای تمدید دوره معافیت‌ها و کاهش تحریم‌های نفتی علیه روسیه ندارد؛ اما اواخر فرودین ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد که مجوز مربوط به فروش نفت روسیه را تمدید کرده و تسهیل‌ هایی در چارچوب تحریم‌ها برای محموله‌هایی که تا تاریخ ۱۷ آوریل روی کشتی‌ها بارگیری شده‌اند، در نظر گرفته است.

با افزایش قیمت مواد غذایی، حامل های انرژی و مایحتاج دیگر در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا، واشنگتن بار دیگر لغو تحریم‌های نفتی روسیه از سوی آمریکا را تمدیدکرد.