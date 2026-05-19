۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۰

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: انتقال گرد و غبار نیز از نواحی جنوب غرب کشور به استان به ویژه مناطق غربی استان و خلیج فارس مورد انتظار است و سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: دریا با افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه بعدازظهر و شب و بیشتر در محدوده جزایر استان، متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر بخصوص بنادر غربی استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد توصیه کرد: از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب گردد و از رفت و آمد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر فردا چهارشنبه علاوه بر مناطق دریایی در بیشتر نقاط استان افزایش سرعت بادهای غربی پیش بینی می‌شود و خیزش گرد و خاک نیز محتمل خواهد بود. به لحاظ دمایی تا پایان هفته روند افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

