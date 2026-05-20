پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی و در پاره‌ای نقاط استان به ویژه نواحی غربی و شمالی استان، سواحل و جزایر، افزایش سرعت بادهای غربی و خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: انتقال گرد و غبار نیز از استان‌های همجوار به استان محتمل است.

وی عنوان کرد: دریا بعدازظهر و شب، مواج خواهد شد و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد د توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان بخصوص بنادر غربی صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی و از رفت و آمد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در زمان بروز گرد و خاک از رفت و آمدهای غیر ضرور شهری و جاده‌ای اجتناب گردد و از ماسک استفاده شود.

حمزه نژاد بیان کرد: ادامه شرایط ناپایدار دریایی تا اواخر وقت پنجشنبه به خصوص در محدوده جزایر کیش و لاوان ادامه دارد. به لحاظ دمایی در این مدت افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.