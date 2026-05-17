گزارش اطلاعاتی ناتو ادعای ترامپ علیه ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای انگلیسی به نقل از منابع خود گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی ناتو معتقدند ایران با وجود حملات اخیر، هنوز بیشتر قابلیتهای موشکی خود را حفظ کرده است.
در این گزارش آمده است، این نهادها هشدار دادهاند که ایران هنوز به اکثر موشکها و تأسیسات زیرزمینی خود دسترسی دارد.
بر اساس این گزارش، برآوردهای اطلاعاتی آمریکا نیز نشان میدهد که 90 درصد از سکوهای پرتاب و تأسیسات ذخیرهسازی نظامی ایران عملیاتی هستند، به این معنی که تهران قادر است ماهها درگیری با آمریکا را ادامه دهد.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ابتدای جنگ علیه ایران تاکنون بارها با انتشارهای پست های مجازی مدعی نابودی توان نظامی ایران شده است.
