به گزارش خبرگزاری مهر، از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در دیدار با سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مسئولیت اجتماعی و استفاده از ظرفیت ورزشکاران ملی به عنوان سفیران بهزیستی تأکید کرد و افزود: ورزشکاران، هنرمندان، استادان و سایر چهره‌های مرجع هر یک در حوزه تخصصی خود نقش‌آفرین هستند اما اگر رشد مهارت‌های آنان با تعالی ابعاد انسانی همراه نباشد اثرگذاری آنان کامل نخواهد بود.

وی افزود: ورزشکاران به دلیل محبوبیت و نفوذ اجتماعی بالا به‌گونه‌ای مورد توجه جامعه قرار دارند که دیگران ناخودآگاه جذب رفتار و منش آنان می‌شوند از این رو، ایفای نقش آنان در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌تواند آثار و برکات فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد.

حسینی با قدردانی از اجرای طرح والیبال برای همه ایران اظهار کرد: این برنامه که توسط فدراسیون والیبال دنبال می‌شود مصداقی از عدالت ترجیحی در حوزه ورزش است چرا که برخی از مردم کشور به دلیل یک سری محرومیت‌ها نیازمند توجه ویژه و دسترسی گسترده‌تر به امکانات ورزشی هستند.

جامعه هدف بهزیستی به ورزش همگانی و قهرمانی نیاز دارد

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشریح گروه‌های هدف این سازمان گفت: کودکان و نوجوانان از جمله کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبه‌خانواده یا واگذار شده به خانواده‌های فرزندپذیر، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان، افراد دارای معلولیت، افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب‌های اجتماعی و سالمندان از جمله جامعه هدف سازمان بهزیستی هستند، در کشور بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دارای معلولیت زندگی می‌کنند که ورزش به‌ویژه در قالب توانبخشی ورزشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی آنان دارد.

حسینی با اشاره به روند شتابان سالمندی در ایران گفت: ایران یکی از سریع‌ترین کشورهای جهان در حرکت به سمت سالمندی است از این رو توسعه ورزش همگانی برای سالمندان یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت استعدادیابی در ورزش همگانی و قهرمانی برای جامعه هدف بهزیستی افزود: ما به ظرفیت‌های فدراسیون والیبال نیازمندیم و آمادگی داریم با امضای تفاهم‌نامه مشترک، زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را فراهم کنیم در صورت تمایل با اخذ مجوزهای لازم، مؤسسه خیریه‌ای در این حوزه ایجاد شود تا فعالیت‌های حمایتی و ورزشی به‌صورت سازمان‌یافته دنبال شود.

حسینی تصریح کرد: علاوه بر رئیس فدراسیون، اعضای تیم ملی والیبال نیز می‌توانند به عنوان سفیران سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ایفای نقش کنند.

اختصاص بخشی از جرایم نقدی فدراسیون والیبال برای حمایت از شیرخوارگاه‌ها

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز در این دیدار گفت: ما تنها به دنبال تربیت افرادی ماهر در توپ و تور نیستیم؛ بلکه معتقدیم یک ورزشکار حرفه‌ای قبل از هر چیز باید انسان باشد. این نگاه را به بازیکنان نیز منتقل می‌کنیم که باید نسبت به جامعه خود مسئول و قدردان باشند.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اقدامات این فدراسیون در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت‌ رئیسه، ۲۰ درصد از جرایم نقدی فدراسیون به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌یابد که سال گذشته بخشی از این منابع صرف حمایت از شیرخوارگاه‌ها شد.

تقوی با اشاره به اجرای طرح والیبال برای همه ایران گفت: این طرح با هدف امیدآفرینی و توسعه ورزش در مناطق محروم کشور طراحی شده و در ۱۵ نقطه اجرا خواهد شد. تاکنون این طرح در استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی اجرا شده و اجرای آن در جنوب فارس و استان کرمان نیز در دست اقدام است، مسئولیت اجتماعی را با جدیت دنبال می‌کنیم و هر جا که کمک انسانی یا اقتصادی لازم باشد تا حد توان در کنار سازمان بهزیستی خواهیم بود.

براساس این گزارش، در این دیدار سید میلاد تقوی به عنوان سفیر سازمان بهزیستی کشور معرفی شد و لوح این مسئولیت از سوی رئیس سازمان بهزیستی به وی اهدا شد.