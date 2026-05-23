اسماعیل صداقت‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کیک‌بوکسینگ بانوان خراسان شمالی گرامیداشت مقام معلم و یادبود معلمان شهید مدرسه میناب با حضور ۱۸۱ ورزشکار در خانه رزمی بجنورد برگزار شد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی خراسان شمالی افزود: این رقابت‌ها طی روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خردادماه در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهرستان بجنورد پیگیری شد.

وی بیان کرد: در رده نونهالان مسابقات اوزان ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ کیلوگرم به‌صورت فستیوالی برگزار شد و در سایر اوزان نیز نفرات برتر معرفی شدند.

صداقت‌نیا گفت: در رده نونهالان فاطمه‌سادات فاطمی در وزن ۳۳ کیلوگرم، بارانا براتی در وزن ۳۶ کیلوگرم، دلسا نوری در وزن ۳۹ کیلوگرم و ترنم شاکری در وزن ۴۲ کیلوگرم مقام نخست را کسب کردند.

وی ادامه داد: در رده نوجوانان نیز یاسمین ارشادی، باران محمدپور، پریا نقی‌زاده، ریحانه گرمه مطلق، مهنا محمدی، فاطمه خطابی و فاطمه عابدی به ترتیب در اوزان ۳۹ تا ۶۰ کیلوگرم عناوین نخست را به دست آوردند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی خراسان شمالی تصریح کرد: در رده جوانان نیز پریا محمدی، فاطمه گوهری، نسیم محمدنیا، غزاله وارثی، الناز وطندوست، فاطمه لنگری و نیایش حصاری در اوزان مختلف موفق به کسب مقام نخست شدند.

وی افزود: در بخش بزرگسالان نیز فاطمه مهدی‌زاده، ماهور عاقبتی، نرگس جعفرنیا، فاطمه عابدی، مهتاب هنرپیشه و نازیلا تختمش عناوین نخست اوزان مختلف را از آن خود کردند.