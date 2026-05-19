  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

مانور اطفای حریق در کامیاران برگزار شد

مانور اطفای حریق در کامیاران برگزار شد

کامیاران- رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران از برگزاری مانور اطفای حریق با حضور دستگاه‌های امدادی و اجرایی شهرستان به منظور افزایش آمادگی نیروها در مقابله با آتش‌سوزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر مفاخری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مانور اطفای حریق با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، راهداری، جهاد کشاورزی و جمعی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان کامیاران برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، نیروهای حاضر ضمن مرور آموزش‌های تخصصی مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی، نحوه استفاده از تجهیزات و ادوات اطفای حریق را به صورت عملی تمرین کردند.

وی بیان کرد: همچنین هماهنگی میدانی بین نیروها و نحوه واکنش سریع در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مفاخری با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد: برگزاری این‌گونه مانورها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای یگان حفاظت، کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همکاری مردم است و آمادگی مستمر نیروهای امدادی و حفاظتی می‌تواند در مدیریت بهتر بحران‌ها مؤثر باشد.

کد مطلب 6834388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها