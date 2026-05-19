مانور اطفای حریق در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر مفاخری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مانور اطفای حریق با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، راهداری، جهاد کشاورزی و جمعی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان کامیاران برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، نیروهای حاضر ضمن مرور آموزش‌های تخصصی مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی، نحوه استفاده از تجهیزات و ادوات اطفای حریق را به صورت عملی تمرین کردند.

وی بیان کرد: همچنین هماهنگی میدانی بین نیروها و نحوه واکنش سریع در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مفاخری با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد: برگزاری این‌گونه مانورها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای یگان حفاظت، کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همکاری مردم است و آمادگی مستمر نیروهای امدادی و حفاظتی می‌تواند در مدیریت بهتر بحران‌ها مؤثر باشد.