مانور اطفای حریق در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر مفاخری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: مانور اطفای حریق با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، راهداری، جهاد کشاورزی و جمعی از دستگاههای اجرایی شهرستان کامیاران برگزار شد.
وی افزود: در این مانور، نیروهای حاضر ضمن مرور آموزشهای تخصصی مقابله با آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی، نحوه استفاده از تجهیزات و ادوات اطفای حریق را به صورت عملی تمرین کردند.
وی بیان کرد: همچنین هماهنگی میدانی بین نیروها و نحوه واکنش سریع در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مفاخری با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد: برگزاری اینگونه مانورها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای یگان حفاظت، کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی و تقویت هماهنگی بین دستگاههای مرتبط دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران تأکید کرد: حفاظت از جنگلها و مراتع نیازمند مشارکت همه دستگاهها و همکاری مردم است و آمادگی مستمر نیروهای امدادی و حفاظتی میتواند در مدیریت بهتر بحرانها مؤثر باشد.
