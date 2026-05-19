۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۴

اصلاح شیب شیروانی ۴۲ کیلومتر از محور بروجن–لردگان

بروجن-رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن، از اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی ۴۲ کیلومتر از محور بروجن–لردگان با هدف ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقی زاده، از اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی ۴۲ کیلومتر از محور بروجن–لردگان با هدف ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.️

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن افزود: تاکنون ۸ کیلومتر مسیر رفت و ۸ کیلومتر مسیر برگشت از محور مذکور (دوراهان )با حجم خاکریزی ۲ هزار و ۱۰۰ متر مکعب شانه سازی و اصلاح شده و در ادامه مسیر نیز ۹ کیلومتر رفت و برگشت و ۸ کیلومتر روفوژ میانی (بروجن گندمان) مجموعاً ۴۲ کیلومتر به صورت امانی و با استفاده از ماشین آلات راهداری شهرستان در حال اجراست.️

وی با اشاره به اهمیت این محور گفت: یکی از مسیرهای استراتژیک و ترانزیتی استان است که ارتباط استان اصفهان با استان خوزستان را برقرار می‌کند. اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث جاده‌ای و تسهیل تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک دارد.

تقی‌زاده در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای صحیح و هدفمند اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه راهداری گام های موثری در ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای برداریم.

