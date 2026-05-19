به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقی زاده، از اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی ۴۲ کیلومتر از محور بروجن–لردگان با هدف ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.️

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن افزود: تاکنون ۸ کیلومتر مسیر رفت و ۸ کیلومتر مسیر برگشت از محور مذکور (دوراهان )با حجم خاکریزی ۲ هزار و ۱۰۰ متر مکعب شانه سازی و اصلاح شده و در ادامه مسیر نیز ۹ کیلومتر رفت و برگشت و ۸ کیلومتر روفوژ میانی (بروجن گندمان) مجموعاً ۴۲ کیلومتر به صورت امانی و با استفاده از ماشین آلات راهداری شهرستان در حال اجراست.️

وی با اشاره به اهمیت این محور گفت: یکی از مسیرهای استراتژیک و ترانزیتی استان است که ارتباط استان اصفهان با استان خوزستان را برقرار می‌کند. اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث جاده‌ای و تسهیل تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک دارد.

تقی‌زاده در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای صحیح و هدفمند اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه راهداری گام های موثری در ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای برداریم.