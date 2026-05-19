به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کارخانه‌ای صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات جامعه پرستاری اظهار کرد: در سال جاری بیش از یک همت (یک هزار میلیارد تومان) برای ارائه خدمات سلامت، توسعه تجهیزات پزشکی و ارتقای زیرساخت‌های درمانی در استان همدان هزینه شده است.

وی با اشاره به نوسازی چشمگیر ناوگان امدادی و تجهیزات تشخیصی استان افزود: ۱۵ درصد از کل آمبولانس‌های تاریخ تأسیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تنها در یک سال اخیر تأمین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: چهار دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید در بیمارستان‌های مهر و امام حسین (ع) ملایر و آیت‌الله بهاری نصب شده و وزارت بهداشت تنها برای خرید چند قلم تجهیزات پزشکی تخصصی، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان به استان اختصاص داده است.

وی از پایان سال‌ها محرومیت استان از دستگاه سنگ‌شکن کلیه دولتی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی دستگاه سنگ شکن کلیه در مرکز استان، نیاز بیماران به مراجعه به استان‌های همجوار برطرف شد.

کارخانه‌ای در ادامه به توسعه بیمارستان تخصصی سرطان و آنکولوژی همدان اشاره کرد و افزود: این مرکز که با همت خیرین ساخته شده و اکنون یکی از ۱۵ قطب درمان سرطان کشور است و علاوه بر پوشش بیش از ۹ هزار بیمار سرطانی استان، به بیماران استان‌های کردستان و لرستان نیز خدمات ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تخت‌های مرکز سرطان از ۱۵۰ تخت به ۲۴۵ تخت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: دستگاه «پت‌اسکن» این بیمارستان نیز خریداری شده و در ماه‌های آینده نصب و راه‌اندازی خواهد شد تا چرخه خدمات غربالگری، درمان و پیوند در استان تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به مقایسه وضعیت بیمارستان‌های استان پرداخت و گفت: بیمارستان بهار از نظر فضای فیزیکی در شرایط مطلوبی قرار دارد که این امر در افزایش انگیزه کادر درمان و اعتماد بیماران مؤثر است و تلاش می‌کنیم این وضعیت در شهرستان کبودراهنگ بهبود پیدا کند چراکه بیمارستان فعلی امام رضا (ع) کبودراهنگ با وجود کارایی بالا، نیازمند بازسازی اساسی است و پروژه بیمارستان جدید این شهرستان نیز اکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی همچنین بر لزوم تخصیص اعتبارات تملک دارایی برای تکمیل توسعه اورژانس کبودراهنگ و به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و آنالایزرهای مراکز بهداشتی تأکید کرد.

کارخانه‌ای در ادامه وضعیت پرداخت مطالبات جامعه پرستاری و نیروهای شرکتی را مهم‌ترین دغدغه حوزه سلامت استان برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان فعالیت می‌کنند که پرداخت حقوق آن‌ها ماهانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین این رقم برای دانشگاه بسیار دشوار است، افزود: سال گذشته برای پرداخت مطالبات کارکنان مجبور به جابه‌جایی نزدیک به یک همت از منابع مالی شدیم، اما با افزایش هزینه‌ها ادامه این روند امکان‌پذیر نیست و حتی برای پرداخت حقوق و کارانه ماه جاری با کمبود شدید اعتبار مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایان از وزارت بهداشت و دولت خواست تا با تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و تأمین مستقیم منابع مالی آن‌ها، مانع از بروز بحران در پرداخت مطالبات کادر درمان و پرستاران شوند.