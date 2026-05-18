به گزارش خبرنگارمهر، جواد نظری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت در تأمین مواد اولیه دارویی افزود: برخی کمبودها در سطح کشور مشاهده می‌شود، اما با افزایش ذخایر دارویی مراکز درمانی به میزان سه تا شش ماه تلاش شده از بروز بحران جدی جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: از مردم انتظار داریم در صورت مشاهده کمبود دارو، موضوع را به دانشگاه اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی همچنین به اقدامات کوتاه‌مدت دانشگاه برای پاسخگویی به نیازهای فعلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از خدمات روانپزشکی در طبقه اول بیمارستان ولیعصر(عج) راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: بخش روانپزشکی کودکان نیز در حال بازسازی و تجهیز است و با توجه به ضرورت تفکیک فضای درمانی افراد زیر ۱۸ سال، این مرکز تخصصی تا پیش از پایان بهار امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

نظری همچنین با اشاره به وضعیت دارویی استان گفت:ذخایر دارویی بیمارستان‌ها به‌صورت هفتگی رصد می‌شود و با وجود برخی محدودیت‌ها، تاکنون کمبود حادی که روند خدمت‌رسانی به بیماران بستری را مختل کند گزارش نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از صدور مجوز ساخت ۲۸۰ تخت جدید روانپزشکی در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین(ع) این شهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف راه‌اندازی بخش تخصصی روانپزشکی و توسعه خدمات درمانی در حوزه سلامت روان اجرا می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی اراک عزم جدی برای ارتقای خدمات روانپزشکی در استان مرکزی دارد.

وی افزود:برای اجرای این پروژه، فرآیندهای مربوط به ماده ۲۳ در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود طی شدن مراحل اداری آن حدود یک سال زمان ببرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: محل در نظر گرفته‌شده برای این مرکز در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین(ع) است و در طراحی آن تلاش می‌شود فضایی باز و متناسب با نیازهای بیماران روانپزشکی ایجاد شود.

نظری همچنین با اشاره به موضوع کاهش جمعیت گفت: کاهش نرخ فرزندآوری مسئله‌ای چندوجهی است و علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی نیز در آن نقش دارند.

وی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه افزود: در حالی که در گذشته ازدواج در سنین پایین‌تر رایج بود، امروز در برخی موارد ازدواج زیر ۳۰ سال زود تلقی می‌شود و اصلاح این نگرش‌ها نیازمند نقش‌آفرینی جدی نهادهای آموزشی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک همچنین با اشاره به آمار بالای تلفات جاده‌ای در کشور گفت: مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، به‌ویژه در میان جوانان، یکی از عوامل مهم از دست رفتن سرمایه انسانی محسوب می‌شود.

وی افزود: نگرانی‌های اقتصادی، مشکلات مسکن و دغدغه تأمین نیازهای اولیه کودک از جمله عواملی است که در تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیرگذار است.

نظری تصریح کرد: با توجه به محدود بودن فرصت پنجره جمعیتی، لازم است دستگاه‌های مختلف با همکاری یکدیگر شرایطی فراهم کنند که خانواده‌ها با اطمینان بیشتری برای فرزندآوری تصمیم بگیرند.