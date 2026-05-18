به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری روحی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت، سلامت را یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم جامعه دانست و اظهار کرد: اطلاعرسانی درست و بهموقع در زمینه پیشگیری از بیماریهای مزمن، نقش تعیینکنندهای در کاهش تهدیدات علیه نظام سلامت، اقتصاد و اجتماع دارد؛ چراکه غفلت در این حوزه میتواند در نهایت به نارضایتی عمومی منجر شود.
وی با اشاره به گستردگی و هزینهبر بودن حوزه درمان افزود: این بخش نیازمند پیگیری مستمر و مؤثر است و هرگاه چالشهای جدی در آن شکل بگیرد، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از بروز یا تشدید آنها جلوگیری کرد.
به گفته وی، بیماریهایی همچون دیابت و فشار خون در صورت مزمن شدن و شناسایی نشدن بهموقع، عوارض جبرانناپذیری به همراه خواهند داشت و ضرورت اصلاح سبک زندگی را دوچندان میکنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت روان گفت: مرکز باباباغی به مرکز تخصصی روانپزشکی تبدیل شده و در حال حاضر بیماران دارای مشکلات روانپزشکی در این مرکز بستری و تحت درمان قرار میگیرند.
جعفری روحی همچنین به موضوع تصادفات جادهای و مصدومان ناشی از آن اشاره کرد و گفت: با اطلاعرسانی مؤثر، فرهنگسازی مناسب و رعایت چند اصل مهم رانندگی، میتوان از بسیاری از آسیبهای شدید و مرگبار جلوگیری کرد.
وی افزود: در حوزه درمان نیز پس از بروز بیماری یا حادثه، باید امکانات تخصصی و شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران فراهم شود تا روند درمان با کیفیت بهتری دنبال شود.
وی از افتتاح بخش دیالیز شهرستان هوراند در روزهای آینده خبر داد و این اقدام را گامی در جهت توسعه خدمات درمانی در مناطق مختلف استان عنوان کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به برخی آسیبهای اجتماعی از جمله کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و نیز مشکلات ناشی از عقبماندگی ذهنی اشاره کرد و گفت: این مسائل آثار عمیقی بر سلامت فرد و جامعه بر جای میگذارند.
وی بر اهمیت مشاورههای پیش از بارداری و پیش از فرزندآوری تأکید کرد و افزود: این مشاورهها افزون بر پیشگیری از بسیاری از مشکلات، به کاهش بار درمانی نیز کمک میکنند.
وی با اشاره به اعتیادهای چندگانه اظهار داشت: نبود سلامت روان میتواند افراد را تا مرز خودکشی پیش ببرد و استرسهای پس از سانحه نیز از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که زندگی و آینده افراد را با تهدید جدی مواجه میکنند.
جعفری روحی با بیان اینکه ۱۲۸ بیمار تالاسمی تحت مراقبتهای تخصصی قرار دارند، گفت: اگر مشاورههای پیش از ازدواج بهدرستی انجام میشد، در بسیاری از موارد میشد از تولد مبتلایان به این بیماری پیشگیری کرد.
وی افزود: تالاسمی علاوه بر تحمیل هزینههای درمانی، بر طول عمر بیماران نیز تأثیر منفی میگذارد.
وی همچنین از راهاندازی بیمارستان فوق تخصصی آسم در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز خبر داد و گفت: در بیمارستان مردانی آذر نیز ۱۳۲ مورد کاشت حلزون شنوایی بهصورت رایگان انجام شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از راهاندازی نخستین مرکز دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودکان در بیمارستان مردانی آذر خبر داد و افزود: سال گذشته خدمات دیالیز به دو هزار بیمار ارائه شده است.
وی در پایان با اشاره به خدمات ارائهشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: همه خدمات مورد نیاز در اورژانسها ارائه شد و در این مدت نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ داوطلب برای کمک به سیستم درمان ثبتنام کردند.
