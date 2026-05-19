توسعه پروژه اورژانس بیمارستان کبودراهنگ نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحالله توسلی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات جامعه پرستاری استان همدان با اشاره به دغدغههای مطرح شده از سوی کادر درمان در جلسات میدانی، اظهار کرد: تورم و فشارهای اقتصادی، همخوانی میان دریافتی پرستاران و هزینههای واقعی زندگی را از بین برده است.
وی با انتقاد از عدم پرداخت بهموقع حقوق و کارانههای پرستاران، تصریح کرد: انتظار میرود وزارت بهداشت با اتخاذ رویکردی عادلانهتر در پرداخت مطالبات و رفع تبعیضها، زمینهساز آرامش و افزایش انگیزه در خانواده بزرگ پرستاری شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به وضعیت شغلی بهیاران اشاره کرد و گفت: بهیاران در بسیاری از شهرستانها عملاً وظایف پرستاری را بر عهده دارند، اما از مزایای قانونی برخوردار نیستند؛ لذا اصلاح چارتهای استخدامی و بهرهگیری از ظرفیت این نیروها در نظام سلامت ضروری است.
وی همچنین به اهمیت آموزش در این حوزه اشاره کرد و افزود: با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، هنرستان پرستاری در منطقه راهاندازی شده و بخشی از دانشآموختگان آن وارد چرخه خدمت شدند که گامی مؤثر در راستای تربیت نیروی متخصص بومی است.
توسلی با بیان اینکه شهرستان کبودراهنگ به دلیل وسعت جغرافیایی و پراکندگی ۱۳۰ روستا، نیازمند نگاه ویژه در توزیع امکانات است، خاطرنشان کرد: پروژه توسعه اورژانس بیمارستان کبودراهنگ نیازمند تأمین منابع مالی جدید برای تکمیل است.
وی همچنین از اخذ مجوز ماده ۲۳ برای ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به زمانبر بودن پروژه جدید، بازسازی بیمارستان فعلی باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به کمبود آمبولانس و ضرورت ارتقای تجهیزات درمانی، عنوان کرد: تأمین سیتیاسکن بیمارستان بهار محقق شده و اکنون پیگیری برای تأمین دستگاه MRI در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان بر لزوم اجرای کامل مزایای قانونی برای کارکنان مناطق محروم تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای رفاهی برای پزشکان و کادر درمان، ضامن ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق کمبرخوردار و ارتقای سطح خدمات سلامت به مردم است.
