صادق جوادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی در روزهای آینده اظهار داشت: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد که طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، اغلب نقاط استان شاهد وزش باد به نسبت شدید و خیزش گرد و خاک خواهند بود.
وی با اشاره به اوجگیری این سامانه جوی افزود: از بعدازظهر سهشنبه و طی روز چهارشنبه، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد که در برخی مناطق منجر به وزش باد شدید و توفان گرد و خاک میشود.
کارشناس هواشناسی استان یزد همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداریهای جوی، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع بارشهای پراکنده باران در برخی نقاط استان طی این مدت دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی یزد از شهروندان و رانندگان جادهای درخواست کرده است با توجه به احتمال کاهش دید و اختلال در ترددها، احتیاط لازم را به عمل آورند.
