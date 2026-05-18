هشدار نارنجی هواشناسی؛ طوفان، تگرگ و سیلاب در ۱۰ استان کشور از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، در مناطق تحت تأثیر سامانه مذکور، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نواحی مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین نیمه غربی استان کردستان حاکم خواهد بود. همچنین روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) این سامانه در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات شمال شرق استان تهران فعال خواهد شد.

سازمان هواشناسی تأکید کرده است که در پی حاکمیت این شرایط، خطر وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید موقتی وجود دارد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و بروز خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی نیز مطرح است.

در همین راستا، این سازمان برای پیشگیری از خسارات احتمالی، بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابجایی عشایر تأکید کرده است.

همچنین در این هشدار، احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری‌ها برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید توصیه شده است.

سازمان هواشناسی همچنین بر احتیاط در ترددهای شهری و بین‌شهری و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده تأکید کرده است.