نزدیک به ۶.۵ میلیون زن روستایی فعال در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایر اظهار کرد: در کشور حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت زنان روستایی و عشایری وجود دارد که از این تعداد، نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در گام نخست، اطلاعات و شناسنامه حدود ۶ هزار نفر از تولیدکنندگان زن شاخص این حوزه از استان‌های مختلف جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است.

قیومی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی زنان تولیدکننده عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته آموزش‌های ارائه ‌شده به طور عمده بر محور تولید و مهارت‌های سنتی متمرکز بوده است، به همین دلیل بسیاری از آنان با بازار، فروش و فعالیت‌های تجاری آشنایی کافی ندارند.

وی تصریح کرد: تکیه صرف بر بازارهای محلی و حضوری، دیگر پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست، زیرا این بازارها به سرعت اشباع می‌شوند و امکان دستیابی به مشتریان جدید را محدود می‌کنند.

قیومی افزود: در چنین شرایطی دستیابی به اقتصاد پایدار خانوار بدون حضور در بازارهای نوین و الکترونیکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به همکاری‌های صورت‌ گرفته برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در راستای دستیابی به بازارهای الکترونیک، گفت: با همراهی و حمایت مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و همچنین همکاری برخی مجموعه‌ها، نشست‌های متعددی برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی برگزار شده است.

قیومی در همین حال پیش‌بینی کرد: طی یک دوره دو ساله، آموزش‌های لازم در تمام استان‌های کشور ارائه شود و زمینه حضور موثر زنان روستایی و عشایر در بازارهای دیجیتال فراهم آید.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری بتواند به افزایش درآمد، توسعه کسب ‌وکارهای محلی و تحقق اقتصاد پایدار در خانواده‌های روستایی و عشایری منجر شود.