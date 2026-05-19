ساعت پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تغییر کرد+ جزئیات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از افزایش بازه زمانی عملیاتی فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد و امام خمینی(ره) در محدوده پایانه هوایی تهران خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای رفاه حال عموم مردم، افزایش تعداد پروازها و همچنین ارتقای ظرفیت پروازی برای مسافران پروازهای داخلی و خارجی، بازه زمانی عملیاتی فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد و امام خمینی(ره) افزایش یافته است.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، بازه زمانی عملیاتی این دو فرودگاه از ساعت ۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ تعیین شده و تمامی پروازهای داخلی و بین‌المللی می‌توانند مطابق اطلاعیه هوانوردی صادرشده از سوی این سازمان، در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) انجام شوند.