به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در راستای اجرای برنامههای کلان این سازمان برای بازآفرینی و توسعه صنعت هوانوردی کشور پس از جنگ و با توجه به بهبود وضعیت زیرساختها، فرودگاههای اهواز و ماهشهر پس از انجام ارزیابیهای امنیتی و ایمنی و با هماهنگی کامل با مراجع ذیربط، مجدداً بازگشایی شدند.
بر اساس اعلام این سازمان، با تکمیل موفقیتآمیز فرآیند ارزیابیهای امنیتی و ایمنی، این دو فرودگاه از روز شنبه به چرخه عملیاتی کشور بازمیگردند و تمامی شرکتهای هواپیمایی میتوانند پروازهای عادی خود را در این مسیرها از سر بگیرند.
سازمان هواپیمایی کشوری این اقدام را گامی مهم در راستای برقراری مجدد پیوندهای هوایی و تسهیل تردد مسافران در مناطق جنوبی کشور عنوان کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تاکنون تعدادی از فرودگاههای کشور در بخشهای مرکزی، غربی و شرقی به چرخه عملیاتی بازگشتهاند و هماکنون بخش قابلتوجهی از پروازهای داخلی و بینالمللی توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی در حال انجام است.
همچنین تأکید شده است که پس از انجام ارزیابیهای امنیتی و ایمنی، سایر فرودگاههای کشور نیز بهتدریج به چرخه عملیاتی بازخواهند گشت.
